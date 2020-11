Juventus-Napoli, oggi il ricorso degli azzurri: De Laurentiis pronto ad andare al Coni

3-0 A TAVOLINO

Oggi pomeriggio, verso le 15.30, appuntamento alla Corte d'Appello Federale per gli sviluppi della vicenda Juventus-Napoli: in programma la discussione del ricorso presentato dal club azzurro in merito al 3-0 a tavolino decretato dopo la mancata presentazione della squadra di Gattuso allo Stadium lo scorso 4 ottobre. Il club di De Laurentiis ha definito la doppia strategia per ribaltare la decisione del Giudice Sportivo e, in caso di insuccesso in secondo grado, sarebbe pronto pure a rivolgesi al Coni per far valere le proprie ragioni.

Secondo la sentenza dello scorso 14 ottobre del giudice Mastrandrea, il Napoli non aveva effettuato tutti gli sforzi possibili per riuscire a giocare la partita, ma Aurelio De Laurentiis è convinto di poter ribaltare la prima sentenza con il ricorso in Corte d'Appello.

Il presidente, assistito dall'avvocato Grassani, interverrà in prima persona in videoconferenza e ribadirà che le prime due comunicazioni dell'Asl erano da considerare impositive in merito al divieto di viaggio verso Torino (non sarebbe stato il club ad aver sollecitato l'intervento delle autorità sanitarie) e che la squadra sarebbe stata pronta a partire anche domenica pomeriggio se avesse ricevuto l'ok dalla Asl.

Il Napoli, in caso di esito negativo del ricorso, è pronto ad appellarsi pure al collegio di Garanzia del Coni ma c'è chi pensa che De Laurentiis potrebbe pure spostarsi dalla giustizia sportiva a quella ordinaria ricorrendo al Tar e al Consiglio di Stato.