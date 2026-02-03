Juventus e Milan: primato amaro per gli infortuni. I dati della stagione 2024/25

Nonostante il penultimo posto a livello europeo per infortuni, l'analisi delle ultime cinque stagioni evidenzia come il campionato italiano abbia registrato un andamento altalenante in termini di infortuni, con il numero più elevato di casi registrato nella stagione 2020/21 (879). A livello di club, la Juventus è quello che ha sostenuto il costo complessivo più elevato nelle ultime cinque stagioni, pari a 97,71 milioni di euro, con una media di 19,54 milioni di euro a stagione. Nonostante un miglioramento arrivato negli ultimi anni, i bianconeri hanno registrato il maggior numero di episodi in tre delle ultime cinque stagioni, chiudendo al 4° posto nel 2020/21 e nel 2021/22, e al 7° posto nel 2022/23. In questi tre campionati, la squadra ha subito in media 40 infortuni in più rispetto alla media di lega. Spicca invece l'ottima gestione in casa Lazio: nella stagione 2022/23, i biancocelesti hanno chiuso al secondo posto subendo solamente 22 infortuni, il minimo del quinquennio, mentre il picco di 59 infortuni registrato nel 2020/21 ha coinciso con un sesto posto.