Juventus-Fiorentina, la moviola: mancano due rigori ai bianconeri, Borja Valero da rosso

MOVIOLA JUVE-FIORENTINA

Rabbia Juventus (Nedved dopo il contatto Dragowski-Bernardeschi ha lasciato la tribuna in disaccordo per il mancato rigore) dopo la partita contro la Fiorentina per la direzione arbitrale di La Penna. Proteste motivate secondo Mauro Bergonzi: l'ex arbitro e moviolista di Tiki Taka definisce quella del fischietto romano una "serata molto negativa dopo un periodo di forma positivo: ai bianconeri mancano due rigori e Borja Valero andava espulso".

Ecco, episodio per episodio, l'analisi di Bergonzi.

17' ESPULSIONE DI CUADRADO

"Cuadrado entra con il piede a martello sulla gamba di Castrovilli. Espulsione sacrosanta, l'arbitro sbaglia ma bravo il VAR Mazzoleni a chiamarlo al monitor, facendogli rettificare la scelta iniziale della sola ammonizione"

50' FALLO DI BORJA VALERO

"Quello di Borja Valero è un chiaro ed evidente fallo da dietro su Bentancur. La Penna è anche posizionato bene e per un attimo sembra mettere mano alla tasca per estrarre il secondo giallo ma poi si ferma. Che fosse un fallo da ammonizione lo ha confermato pure Prandelli che poco dopo ha sostituito lo spagnolo per non rischiare di restare in dieci"

59' CONTATTO CASTROVILLI-CRISTIANO RONALDO

"Rigore netto: Cristiano Ronaldo sposta la palla, Castrovilli colpisce la gamba del portoghese"

78' CONTRASTO DRAGOWSKI-BERNARDESCHI

"Qui c'è un doppio fallo: sia il braccio di Dragowski sulla faccia di Bernardeschi che il ginocchio del portiere sull'avversario. Anche questo rigore abbastanza chiaro, come nella situazione precedente il VAR poteva chiamare La Penna: forse non ha giudicato quello dell'arbitro un chiaro ed evidente errore"