Juventus-Bologna: news e probabili formazioni

Tutte cose alle quali Thiago Motta non pensa, e non deve pensare, poiché dopo tre pareggi consecutivi tra Serie A e Champions League (e col Manchester City che mercoledì arriverà a Torino) deve ritrovare quella vittoria che cancellerebbe i primi dubbi sorti tra i tifosi bianconeri. Per farlo serve pungere maggiormente in zona gol - una rete nelle ultime tre partite - col rientro da titolare di Vlahovic come buona notizia del giorno. Recuperati anche Savona e Di Gregorio, ora l'auspicio dell'ambiente è che l'emergenza infortuni pian piano rientri per non esplodere di più poiché è innegabile che, volendo fare una mini-valutazione sui primi mesi del post Allegri, non si possa prescindere dall'includere i tanti guai fisici che hanno attanagliato la rosa.