VERSO LECCE-JUVENTUS

Juve, vietato sbagliare: a Lecce tra Champions e corsa salvezza

Spalletti punta su Vlahovic e Yildiz, ma i giallorossi devono tenere a distanza la Cremonese e non possono regalare niente

09 Mag 2026 - 09:04
videovideo

Il passo falso contro il Verona ha tremendamente complicato la corsa Champions della Juve, ora con un solo punto di vantaggio sulla Roma quinta in classifica. E allora, a Lecce, dove i giallorossi cercano punti salvezza e devono tenere a distanza la Cremonese, Luciano Spalletti non può sbagliare e si affida alla sua Juve migliore, con Vlahovic al centro dell'attacco sostenuto da Yildiz e Conceiçao, vale a dire il meglio della gioielleria. Se c'è una notizia buona tra i bianconeri è che la rosa è praticamente tutta a disposizione (out solo Cabal e Milik) e che, di conseguenza, Spalletti può finalmente schierare la sua formazione tipo e avere a disposizione cambi all'altezza per modificare qualcosa in corsa. 

La partita si giocherà probabilmente negli ultimi 30 metri del Lecce, che non si affannerà troppo per provare a vincere ma cercherà di chiudere gli spazi agli attaccanti bianconeri. In questo senso, la fantasia e la capacità di saltare l'uomo di Yildiz e Conceiçao sarà fondamentale. Al resto dovrà pensarci Vlahovic, cui si chiede un ulteriore passo in avanti di crescita dopo il rientro dall'infortunio. In mezzo al campo Locatelli e Thuram si divideranno regia e inserimenti, mentre sulle fasce si muoveranno McKennie da una parte, con licenza di accentrarsi per aggiungere peso nell'area avversaria, e Cambiaso. Dietro ci saranno i soliti noti: Bremer centrale, Kalulu e Kelly braccetti.

La sfida di Lecce, è inutile sottolinearlo, è un crocevia fondamentale per garantirsi un'altra settimana nelle prime quattro e mettere pressione alla Roma, poi impegnata in una trasferta non semplicissima a Parma anche se obiettivamente la più in palla tra quante corrono per un posto Champions. Un posto Champions che vale oro e sposta non di poco anche le ambizioni, o le possibilità se volete, di mercato. Una Juve nelle prime quattro avrà modo di rinforzarsi a dovere. Una Juve fuori dall'Europa che conta dovrà necessariamente fare di necessità virtù. La volata è appena cominciata. E il margine di errore, per tutti, è zero. 

videovideo
lecce
juventus
champions

Ultimi video

01:44
Kvara da pallone d'oro

Kvara da pallone d'oro: i numeri da marziano

01:42
MCH BORUSSIA DORTMUND-EINTRACHT 3-2 MCH

In Dortmund-Eintracht il primo gol di Samuele Pià, figlio di Ignacio

02:25
Inter-Napoli grandi firme

Inter-Napoli grandi firme

00:19
CLIP TIFOSI REAL "ANDATE AL CIRCO" 08/05 SRV

Caos Real, i tifosi contro i giocatori: "Andate al circo"

03:27
Juve verso Lecce, le ultime dalla Continassa

Juve verso Lecce, le ultime dalla Continassa

02:14
Futuro Milan, attacco da rifondare

Futuro Milan, attacco da rifondare

01:09
MCH ARRIVO FERETRO BECCALOSSI MCH

Beccalossi, l'arrivo del feretro

02:35
Lecce, sogno salvezza

Lecce, sogno salvezza

02:41
DICH BERGOMI SU BECCALOSSI DICH

Bergomi: "La classe di Becca è stata unca"

00:30
DICH BRANCA SU BECCALOSSI DICH

Branca: "Becca geniale e simpatico"

01:56
DICH ENRICO RUGGERI SU BECCALOSSI DICH

Beccalossi, il ricordo di Ruggeri: "Ha fatto innamorare con le sue giocate"

02:12
Tutti pazzi per Nico Paz

Tutti pazzi per Nico Paz

02:12
Real Madrid nella bufera

Real Madrid nella bufera

01:31
Lukaku, addio vicino

Lukaku, addio vicino

01:23
Rincorsa Champions Roma

Rincorsa Champions Roma

01:44
Kvara da pallone d'oro

Kvara da pallone d'oro: i numeri da marziano

Calcio ora per ora
Vedi tutti
00:02
Ligue 1: il Lens vince e si porta a -3 dal Psg capolista
23:56
Pescara: clima di contestazione all'Adriatico, scontri tra tifosi e polizia
23:54
Sassuolo, Grosso: "Due ingenuità ci sono costate care"
23:38
Torino, D'Aversa: "Il mio futuro? Ora mi godo l'abbraccio dei miei ragazzi"
22:58
Bundesliga: il Borussia Dortmund batte 3-2 l'Eintracht Francoforte