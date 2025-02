Juve-Inter, nuovo scontro allo Stadium: l'ultima volta polemiche bianconere sul gol di Lautaro

"Chiesa cade a terra, ma Guida lascia proseguire l'azione - la spiegazione dell'ex arbitro Graziano Cesari -. Il braccio destro di Darmian è largo, non penso possa colpire il volto dell'avversario, perché sembra ad altezza inferiore. Certo non abbiamo a disposizione immagini chiarissime e tutti i replay partono dal momento in cui Sommer dà il via all'azione. L'arbitro è comunque in posizione buona per giudicare".