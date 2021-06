Inter-Juve 2018, Le Iene e il dialogo tra Orsato e VAR: "Il giallo c'è"

VIDEO INEDITO

Nella puntata di stasera video inedito nei concitati minuti seguenti al fallo di Pjanic su Rafinha

Dopo il servizio dello scorso ottobre, Le Iene tornano su Inter-Juventus del 2018 e sui concitati minuti tra campo e sala VAR nella valutazione del fallo di Pjanic su Rafinha. L'arbitro Orsato estrae il cartellino giallo ma poi lo dà a D'Ambrosio per proteste, 'graziando' l'allora centrocampista bianconero che era già ammonito. Nella puntata di questa sera su Italia 1 il video inedito direttamente dalla sala VAR.

L'audio del video non è mai stato fornito e Le Iene si avvalgono dell'aiuto di due ragazzi sordi ed esperti della lettura del labiale. Secondo quanto spiegano i due, Valeri nel momento dell'intervento di Pjanic esclama "Uhhhh, check!" intuendo da subito la possibilità di dover rivedere l'immagine. Poi schiaccia il tasto rosso che lo mette in collegamento con Orsato e, secondo l'interpretazione, direbbe "il contrasto c'è, l'ho controllato adesso". Alessandro Giallatini, in sala come aiuto VAR, dice "il giallo c'è" e Valeri ribatte "sì certo".

Nel video si vede anche l'intervento del VAR nell'espulsione precedente comminata a Vecino: l'uruguaiano aveva commesso fallo su Mandzukic, ricevendo l'ammonizione da Orsato. Valeri però aveva richiamato l'arbitro a rivedere le immagini e la decisione era stata trasformata in espulsione. "Daniele sono Paolo, parla con me. Lo prende sulla tibia" dice Valeri a Orsato.

Le Iene, assieme all'allora Procuratore Figc Giuseppe Pecoraro, sono state querelate da Orsato, Valeri e il designatore Rizzoli dopo le accuse di "aver commesso una frode sportiva in favore della Juventus e di aver soppresso le prove di tale illecito". Recentemente Osato, in un'intervista, aveva ammesso l'errore: "II fallo di Pjanic in Inter-Juve non serve andarlo a rivedere tre anni dopo, sicuramente è un errore, lo rividi subito con la tv".