Inchiesta curve, anche la Lega Serie A è pronta a costituirsi parte civile

Non solo Inter e Milan. Anche la Lega di Serie A sta pensando di costituirsi parte civile nei processi che si celebreranno nell'ambito dell'inchiesta sulle curve nerazzurre e rossonere. L'idea è stata portato avanti nel corso dell'ultimo consiglio, non solo per chiedere un risarcimento. Nessuna tolleranza verso i criminali, insomma, come pure massima convinzione che i club siano le parti danneggiate.