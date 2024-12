Il Napoli sogna la vetta solitaria per una notte, la Lazio l’aggancio momentaneo all'Inter

Gli anticipi del sabato della 17a giornata possono consentire alle due squadre un passo in avanti importante. Il Napoli va al Ferraris ad affrontare il nuovo Genoa di Vieira, mentre la Lazio al Via del Mare si troverà di fronte il Lecce rivitalizzato dalla cura Giampaolo. Conte ha l'occasione di superare per una notte l'Atalanta e ritrovarsi in testa al campionato aspettando la partita di domani della Dea contro l'Empoli. Per l'allenatore degli azzurri, poi, ci sarebbe anche la soddisfazione personale del traguardo delle 150 vittorie in Serie A con la media punti più alta tra i tecnici di quest'anno.