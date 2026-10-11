Il Milan all'assalto del Sassuolo ma Berardi spaventa. La Juve a Cagliari con una variabile impazzita: McKennie

La Serie A è ripartita con la solita vittoria dell'Inter, e chi insegue non può già sbagliare. Soprattutto Milan e Juve, impegnate con due trasferte delicate rispettivamente a Reggio Emilia e Cagliari. Quella col Sassuolo, si sa, è una sfida sempre pericolosa per i rossoneri, soprattutto se davanti c'è un certo Domenico Berardi. Amorim però, tira dritto e schiera una formazione super-offensiva con Moreira, Pulisic, Chukwueze e Gonçalo Ramos dal primo minuto (si gioca alle 18). Una sorta di 4-2-3-1 già visto con il Lecce. In campo ci vanno i migliori nonostante il tour de force che attende il Milan tra campionato ed Europa.
Proprio a Reggio Emilia la Juve ha lasciato tre punti pesanti a metà settembre. Un errore da non ripetere questa volta a Cagliari: i sardi, quarti in classifica, sono reduci da tre vittorie di fila. Spalletti ha scelto l'undici iniziale dove la vera variabile sarà McKennie. In base alla posizione dell'americano i bianconeri varieranno lo schieramento in campo: si va dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1. Nico Gonzalez e Conceiçao sono certi di partire dall'inizio così come Douglas Luiz e Sarr che comporranno la diga di centrocampo. Confermato Kolo Muani come prima punta. La sfida tra Cagliari e Juventus si giocherà alle ore 20,45 in una giornata di campionato aperta da Como-Roma (fischio d'inizio alle 12,30), dove si disputeranno anche Lazio-Monza e Lecce-Bologna alle 15.