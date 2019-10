Il Genoa batte 3-1 il Brescia in rimonta: che esordio per Thiago Motta

GENOA-BRESCIA 3-1

Ottimo esordio di Thiago Motta sulla panchina del Genoa, che batte 3-1 in rimonta il Brescia a Marassi. Il primo tempo si chiude con gli ospiti avanti 1-0 grazie a una splendida punizione da posizione defilata di Tonali. Nella ripresa il nei tecnico del Grifoni cambia la squadra in tre mosse, che risulteranno decisive ai fini del risultato: dentro Agudelo poi Kouamé e Pandev e saranno proprio loro a ribaltare la partita con i loro gol. Thiago Motta, esordio da sogno con il Genoa

















































































LA PARTITA

Grande curiosità per la prima di Thiago Motta sulla panchina del Genoa. E l'ex centrocampista si presenta con tre novità: Ankersen, Cassata e soprattutto Gumus, mai schierato da Andreazzoli. L’ex Galatasaray agisce alle spalle dell'unica punta Pinamonti, preferito a Kouamé. Nel Brescia c'è Spalek dietro la coppia d'attacco Balotelli-Ayé. La prima occasione è per gli ospiti: ingenuità di Radovanovic, che per buona parte del primo tempo gioca sulla linea dei difensori, ma Ayé spreca clamorosamente. Ritmi blandi fino alla mezz'ora, quando arriva la svolta. A darla è una magia del talento Tonali, che insacca con una punizione sul secondo palo calciata vicino alla linea laterale. Per il centrocampista classe 2000 primo centro in Serie A. Il vantaggio dà ulteriore fiducia al Brescia, che perde Chancellor per infortunio: al suo posto entra

Gastaldello. Sul finire dei primi 45' buona iniziativa di Gumus, ma Joronen dice no.

Dentro Agudelo per Radovanovic nel Genoa a inizio ripresa. E la squadra di Thiago Motta corre un altro grosso rischio, ma Spalek la grazia mancando la deviazione vincente da pochi passi. Il neo tecnico del Grifone cambia: dentro Pandev per Lerager e poi Kouamé per Gumus. E le mosse si riveleranno più azzeccate che mai. Pronti via e Kouamè con una girata colpisce il palo, poi, su disimpegno sbagliato di Gastaldello, Pinamonti serve Agudelo che batte Joronen con un sinistro imparabile. Alla mezz'ora c'è il sorpasso Genoa: cross perfetto di Ghiglione per Kouamé, che in mezza rovesciata batte ancora il portiere del Brescia. E quattro minuti dopo arriva il tris di Pandev su passaggio filtrante di Kouamè. Un altro Genoa, che potrebbe segnare ancora. Ma Joronen arriva sulla conclusione di Schone e devia in angolo. Nel recupero Donnarumma potrebbe accorciare ma sbaglia. E alla fine esplode la gioia di Marassi. E Thiago Motta non poteva iniziare meglio. In Serie A non era mai successo che andassero in gol tre giocatori subentrati.

LE PAGELLE



Kouamé 7,5 - Il suo ingresso in campo è devastante e cambia il Genoa. Prende un legno, firma il gol del 2-1 con una bellissima mezza rovesciata poi regala l'assist a Pandev per il tris.



Agudelo 7 - Thiago Motta lo manda in campo subito a inizio ripresa e lui regala vivacità alla manovra. Con il suol gol dà il la alla rimonta.



Pandev 7 - Thiago Motta getta nella mischia anche il suo ex compagno, che lo ripaga con un gran gol, quello che chiude la partita.



Tonali 7 - Il talento del Brescia ammette che voleva crossare. Ma nulla toglie alla bellezza del gesto tecnico. La parabola è perfetta



Balotelli 5 - SuperMario torna titolare ma non punge. Prestazione anonima, viene sostituito con Donnarumma a metà ripresa.



Gastaldello 5 - Entra in campo a fine primo tempo per l'infortunato Chancellor. Suo l'errore da cui arriva il pareggio del Genoa.



IL TABELLINO

Genoa-Brescia 3-1

Genoa (4-2-3-1): Radu 6; Ghiglione 6,5, Zapata 6, Romero 6, Ankersen 5,5; Radovanovic 6 (1' st Agudelo 7), Schone 6,5; Cassata 6, Lerager 5,5 (13' st Pandev 7), Gumus 6 (20' st Kouamè 7,5); Pinamonti 6. A disposizione: Jandrei, Marchetti, Barreca, Biraschi, El Yamiq, Goldaniga, ​​Jagiello, Saponara, Sanabria. All.: Thiago Motta 7.

Brescia (4-3-1-2): Joronen 6,5; Sabelli 5,5, Cistana 5, Chancellor 6 (40' Gastaldello 5), Mateju 5; Bisoli 5,5, Tonali 7, Romulo 5,5; Spalek 6 (35' st Matri sv); Balotelli 5 (27' st Donnarumma 5), Ayé 5. A disposizione: Alfonso, Semprini, Morosini, Ndoj, Zmrhal. All. Corini 5.

Arbitro: Abisso

Marcatori: 34' Tonali (B), 20' st Agudelo (G), 30' st Kouamè (G), 35' st Pandev (G)

Ammoniti: Ghiglione, Ankersen, Radu, Romero, Agudelo, Pandev (G), Tonali, Bisoli, Balotelli, Matri (B)



LE STATISTICHE

Il Genoa è imbattuto in Serie A contro il Brescia da più di 72 anni: l'ultima sconfitta risale al febbraio 1947 (1-5).

Per la prima volta in Serie A una squadra ha mandato in gol nel corso dello stesso match tutti e tre i giocatori subentrati.

Il Genoa ha vinto una partita in Serie A dopo essere stato sotto di un gol nel punteggio per la prima volta dopo 22 sfide (vs Lazio nel febbraio 2019).

Sandro Tonali è il giocatore più giovane ad aver realizzato almeno un gol in questa Serie A (19 anni, 171 giorni). La sua prima rete è arrivata con la quarta conclusione nel massimo campionato.

Thiago Motta è il terzo allenatore del Genoa capace di vincere all’esordio sulla panchina rossoblù in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (come Ballardini nel 2010 e Juric nel 2016).

Christian Kouamé ha realizzato un gol e fornito un assist nella stessa partita per la prima volta in Serie A: l’ivoriano non aveva mai segnato da subentrato nel massimo campionato.

Paolo Ghiglione ha fornito quattro assist in questa Serie A: il rossoblù è il difensore che ne ha forniti di più nei cinque maggiori campionati europei.

L'ultima rete del Brescia in Serie A su calcio di punizione diretto era stata realizzata da Alessandro Diamanti nel maggio 2011 (vs Catania).

La rete di Sandro Tonali da 32.3 metri è quella arrivata dalla distanza maggiore in Serie A per il Brescia da quando Opta raccoglie questo tipo di dati (2004/05).

Esordio in Serie A per Sinan Gümüs e Kevin Agudelo: il Genoa è la squadra che ha schierato più giocatori diversi in questo campionato (25).

Kevin Agudelo ha trovato il suo primo gol in Serie A dopo 20 minuti e 23 secondi.