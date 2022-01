Il Covid non ferma la Serie A ma le Asl potranno fermare le squadre in caso di focolai

TUTTI IN CAMPO

Niente rinvii: il 6 gennaio tutti in campo. Solo Salernitana-Venezia a rischio

Il numero di casi di positività al Covid cresce di giorno in giorno dopo la ripresa della preparazione in vista della ripresa del campionato ma non verranno rinviate giornate o partite. Questa la linea della Lega Serie A: calendari troppo fitti per ricorrere adesso a questa soluzione e tutti in campo come da programma il 6 gennaio per la prima giornata di ritorno. Le Asl però sono pronte a intervenire: di fronte a un focolaio vieteranno alle squadre di scendere in campo o di partire in caso di gare in trasferta. E in quest'ottica l'unico match a rischio della prossima giornata è quello della Salernitana - già rinviato il match del 20 dicembre a Udine - contro il Venezia. La squadra granata ha al momento 11 positivi.

Le squadre devono poi affrontare la questione dei giocatori in rosa no-vax, che in Serie A sono 25-28. Dal 10 gennaio, quando entrerà in vigore in decreto del Governo, non potranno scendere in campo.