Il Consiglio della Figc dice sì a playoff e algoritmo per Europa e retrocessioni

VINCE GRAVINA

Come ampiamente previsto, il Consiglio della Figc riunitosi a Roma ha bocciato quasi all'unanimità la proposta della Lega di Serie A sulla ripresa del campionato. Respinta quindi l'ipotesi dei club di non assegnare lo scudetto e di congelare le retrocessioni in caso di nuovo stop della stagione, almeno se i verdetti non fossero già aritmetici. Lega contro Federcalcio: i nodi dello scontro

Il Consiglio federale ha così approvato le linee guida proposte dal presidente Gabriele Gravina da applicare in caso di blocco definitivo della stagione: in caso di necessità, si ricorrerà anche all'algoritmo, che servirà a stabilire le qualificate in Europa e le retrocessioni.

Eventuali playoff sarebbero disputati in caso di stop prima del 10-15 luglio. Con il blocco eventuale invece deciso dopo quella data, si passerebbe all'utlizzo dell'algoritmo senza assegnare lo scudetto. Per il calcio femminile invece è stato deciso lo stop definitivo.

La proposta della Lega aveva ben poche speranze di passare visto che la Figc aveva tutte le sue componenti schierate dalla sua parte (Lega Serie B, Lega Pro, Dilettanti, arbitri, allenatori e AIC) con 18 voti a favore e solo 3 contrari (Dal Pino, Marotta e Lotito per la Lega Serie A).

GRAVINA: "PLAYOFF GARANZIA IN CASO DI BLOCCO"

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina ha parlato al termine della riunione: "Ha vinto il calcio, abbiamo sempre sostenuto l'esigenza di non rimanere fuori dal calcio europeo. Abbiamo dimostrato coerenza e grande compattezza. Abbiamo reinserito come sistema di garanzia per il completamento del campionato il ricorso ad un format diverso, i playoff e i playout prima di far riferimento all’algoritmo. Noi partiamo il giorno 20 con il campionato, consegnando il primo trofeo il 17 giugno. Sarà il primo trofeo post Covid. E’ evidente che si parte per chiudere il campionato entro il 2 agosto, ci siamo riservati i playoff nel momento in cui dovesse esserci un blocco temporaneo, ma dovremo valutarlo entro il 10-15 luglio. Non è stato definito ancora il numero delle squadre ai playoff e ai playout".

Gravina ha poi parlato anche del nodo quarantena in caso di positività: "Dobbiamo avere un confronto serrato con i ministri Spadafora e Speranza, nonché col CTS. Non so se sarà possibile attenuare la quarantena. Riteniamo che ci possano essere delle condizioni che non impediscano al nostro campionato di andare avanti".

Infine il presidente federale ha spiegato anche le sanzioni per coloro che dovessero violare il protocollo stabilito: "Sono previste sanzioni che vanno dalla multa a punti di penalizzazione fino all’esclusione del campionato, nel caso in cui ci dovesse essere un atteggiamento che va ad alterare il risultato sportivo".