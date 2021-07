Il 14 luglio i calendari: la Serie A riapre e chiede gli stadi pieni al 100%

LA PROPOSTA

La Lega si rivolge alle istituzioni per togliere il limite del 25% e per avere gli impianti riempiti dai tifosi vaccinati

La Serie A 2021/2022 prende ufficialmente il via con il sorteggio dei calendari che si terrà mercoledì 14 luglio. La speranza, da parte dei club del massimo campionato italiano, è quella di uniformarsi al resto dell'Europa e di poter tornare a riempire gli stadi senza l'attuale limitazione del 25% della capienza. Il presidente della Lega Dal Pino ha scritto alle istituzioni per avere il via libera per i tifosi in possesso del passaporto vaccinale.

Il danno che è stato stimato per le società arriva a una cifra complessiva intorno al miliardo e 200 milioni. Un danno difficilmente sostenibile per i club di Serie A e che è destinato ad aumentare nel caso in cui non si dovesse tornare alla normalità, con la libera presenza dei tifosi allo stadio. I club del massimo campionato di calcio hanno chiesto un incontro con il Presidente del Consiglio Mario Draghi, il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e con il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali.