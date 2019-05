Hall of Fame: Allegri miglior allenatore. Nell'Olimpo del calcio italiano anche Zanetti e Totti

20/05/2019

Tra gli arbitri riconoscimento per Nicola Rizzoli (attuale designatore di Serie A), premi alla memoria invece per Gipo Viani (giocatore di Inter, Lazio e Juventus e allenatore di Roma, Milan e Nazionale) e Amedeo Amadei (simbolo della Roma e giocatore della Nazionale).



La giuria, composta dai direttori delle principali testate nazionali (tra i quali Alberto Brandi, direttore di Sportmediaset), ha scelto anche il dirigente italiano (Antonio Matarrese, ex presidente del Bari e membro Figc e Uefa), il veterano italiano (Giancarlo Antognoni, bandiera della Fiorentina, di cui è attuale club manager, e della Nazionale), la calciatrice italiana (Milena Bertolini, attuale ct della Nazionale femminile) oltre al premio Davide Astori a Igor Trocchia, allenatore del Pontissola che aveva ritirato la squadra dal campo dopo che un suo giocatore aveva ricevuto insulti razzisti.



"Quando vivi momenti di difficoltà devi individuare valori che ti comunicano un orizzonte diverso. Noi abbiamo deciso di legare ad ogni premiato di oggi, un ragazzo di un nostro centro tecnico federale territoriale. Dobbiamo mostrare ai nostri ragazzi il fatto di sapere domare le paure e le fatiche, per vincere i momenti di difficoltà". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina nel corso della 'Hall of fame' del calcio italiano, oggi in Palazzo Vecchio, a Firenze. "Chi entra nella Hall of fame rappresenta tantissimi elementi che sono un patrimonio del mondo del calcio, patrimonio che noi abbiamo il dovere di custodire. Un patrimonio che rappresenta un insieme e che dobbiamo tramandare ai nostri giovani".