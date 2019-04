Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per Romagnoli

30/04/2019

Se la cava con una giornata di squalifica Alessio Romagnoli - in quanto capitano la sanzione poteva essere raddoppiata -, espulso nel corso di Torino-Milan per un applauso rivolto all'arbitro Guida. È andata tutto sommato bene anche a Walter Mazzarri (allontanato per proteste), sanzionato con un'ammenda di 20mila euro ma non fermato: il tecnico granata sarà quindi regolarmente in panchina nel derby di venerdì con la Juve.