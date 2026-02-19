Giudice sportivo, un turno di stop per Allegri e Nico Paz. Nessuna sanzione per Fabregas

Capitolo Milan, una giornata di stop a Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero è stato espulso a causa della lite scaturita dopo la trattenuta dell'allenatore del Como ai danni di Saelemaekers. L'ex Juve non sarà quindi in panchina domenica alle 18:00 nella sfida casalinga contro il Parma. Nessuna sanzione, invece, per Cesc Fabregas, che sarà quindi regolarmente presente all'Allianz Stadium sabato.