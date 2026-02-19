Giudice sportivo, un turno di stop per Allegri e Nico Paz. Nessuna sanzione per Fabregas

Milan-Como, le foto del match
I provvedimenti dopo il recupero della 24a giornata
Dopo Milan-Como, gara valida per il recupero della 24a giornata di Serie A, il giudice sportivo ha reso noti gli altri provvedimenti per il prossimo turno di campionato.
Per quanto riguarda i lariani, Nico Paz salterà la sfida contro la Juventus dopo il giallo ricevuto ieri sera "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" (già diffidato). Per quanto riguarda invece lo staff tecnico di Fabregas, un turno di squalifica anche a Diego Perez Castillo "per avere, al 34° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato l'operato arbitrale generando un clima di tensione" e al team manager Davide Cattaneo "per essere, al 34° del secondo tempo, uscito dall'area tecnica per discutere con all'allenatore della squadra avversaria".
Capitolo Milan, una giornata di stop a Massimiliano Allegri. Il tecnico rossonero è stato espulso a causa della lite scaturita dopo la trattenuta dell'allenatore del Como ai danni di Saelemaekers. L'ex Juve non sarà quindi in panchina domenica alle 18:00 nella sfida casalinga contro il Parma. Nessuna sanzione, invece, per Cesc Fabregas, che sarà quindi regolarmente presente all'Allianz Stadium sabato.
