Da 'Chi l'ha visto' alla parentesi al Milan: Giampaolo vuole risorgere a Lecce con un Dna forte e chiaro

Appena lo hanno accostato al Lecce i social sono tornati a ironizzare: "Il Maestro sta tornando". Un'etichetta targata Arrigo Sacchi che nel corso degli anni è stata per lui come un macigno. Marco Giampaolo, tornato nuovamente in pista in Serie A a oltre due anni di distanza dall'ultima avventura alla Sampdoria, ha adesso l'occasione di riscattarsi. Una opportunità quasi insperata per il 57enne, rilanciatosi nella stagione 2015-2016 a Empoli, e successivamente caduto in disgrazia dopo l'avventura al Milan (a lanciarlo Paolo Maldini). La chance della vita che a conti fatti lo ha condannato. Ma per lui, che ha vissuto tra alti e bassi, non è una novità.