Gattuso-Mihajlovic insieme prima e dopo: "Ci è andata bene...". "Nel 1° tempo errore mio"

INSIEME PRIMA E DOPO

Gattuso e Mihajlovic si sono seduti vicini in panchina, uno accanto all'altro, nel pre-partita e si sono presentati insieme nel commentare il pareggio alla fine. "Il Bologna ha fatto molto meglio di noi. Nel primo tempo ce la siamo giocata, nella ripresa non siamo scesi in campo - la delusione di Ringhio - Abbiamo giocato al di sotto delle ultime 7-8 partite e non va bene. Ci è andata bene pareggiarla. Milik? Problema di squadra". "Ho sbagliato io il primo tempo - la replica di Sinisa - Cosa invidio a Gattuso? L'età..." Gattuso-Miha insieme in panchina nel pre-partita

"Non mi interessa quando sento dire che non ci sono stimoli perché li abbiamo, tra qualche settimana abbiamo il Barcellona. Oggi invece abbiamo sofferto, il Bologna ci ha messo in difficoltà, non abbiamo giocato da squadra - ha detto ancora Gattuso a Dazn - A me nel secondo tempo non è piaciuta la squadra. Eravamo lunghi, sembravamo la squadra di 4-5 mesi fa. Per tutto il secondo tempo ogni volta che il Bologna scendeva con la palla si rendeva pericoloso. Complimenti a loro. Il Bologna somiglia a Mihajlovic, non molla mai. Milik? Non sto qua a giudicare la sua prova, ha fatto quello che doveva. E' stata l'intera squadra a far fatica oggi. Non siamo riusciti a fargli arrivare i palloni. Lozano? Ha caratteristiche diverse da Insigne, ma ha fatto ciò che doveva".

"All'inizio ho sbagliato io qualcosa dal punto di vista tattico, mentre nella ripresa ci siamo messi 3-4-1-2 a uomo in tutto il campo e ci siamo proposti meglio in avanti - ha proseguito Mihajlovic - Nel secondo tempo abbiamo fatto davvero molto bene. Barrow? Nelle nostre idee è la punta centrale, ma non abbiamo avuto il tempo di lavorare sui movimenti del caso perché si gioca ogni tre giorni. Così ora è perfetto partendo dall'esterno con la porta davanti. Palacio? Io non guardo mai l'età. Se ha 38 anni e fa bene, meglio degli altri, o se ha 18 e fa meglio degli altri io lo faccio giocare a prescindere".