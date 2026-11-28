È un sabato d’alta quota, di ex compagni e amici veri contro. A Torino le ambizioni di Gattuso contro Abate, a San Siro la terza sfida Chivu-De Rossi, l’interista ha vinto le prime due. Dalla Roma a Inter-Genoa, percorsi diversi. Chivu ha lasciato i giallorossi dopo 124 partite, 97 con De Rossi, e una Coppa Italia vinta proprio contro l’Inter. Cercava il meglio del calcio, ha trovato il Triplete e tanto altro. Il nerazzurro gli ha cambiato anche la seconda vita. Dopo le giovanili a Interello, ha guidato il Parma per poi prendersi o riprendersi la prima squadra e lo scudetto ventuno. "Mi auguravo per lui facesse bene ma è sorprendente il risultato al primo anno perché non è mai facile", ha detto De Rossi del tecnico nerazzurro, che ha ricambiato gli elogi. "Lui è uno che apprezzo molto per la sua lealtà, è sempre onesto e vero". Parole dolci, sincere, a San Siro ci sarà un altro abbraccio prima della terza battaglia sportiva. La quarta sarà appena tre giorni dopo, dentro o fuori per la Coppa Italia, ancora a San Siro (appuntamento a martedì 1 dicembre alle 21.00 su Canale 5 e Mediaset Infinity e in streaming sul sito)