È un sabato d’alta quota, di ex compagni e amici veri contro. A Torino le ambizioni di Gattuso contro Abate, a San Siro la terza sfida Chivu-De Rossi, l’interista ha vinto le prime due. Dalla Roma a Inter-Genoa, percorsi diversi. Chivu ha lasciato i giallorossi dopo 124 partite, 97 con De Rossi, e una Coppa Italia vinta proprio contro l’Inter. Cercava il meglio del calcio, ha trovato il Triplete e tanto altro. Il nerazzurro gli ha cambiato anche la seconda vita. Dopo le giovanili a Interello, ha guidato il Parma per poi prendersi o riprendersi la prima squadra e lo scudetto ventuno. "Mi auguravo per lui facesse bene ma è sorprendente il risultato al primo anno perché non è mai facile", ha detto De Rossi del tecnico nerazzurro, che ha ricambiato gli elogi. "Lui è uno che apprezzo molto per la sua lealtà, è sempre onesto e vero". Parole dolci, sincere, a San Siro ci sarà un altro abbraccio prima della terza battaglia sportiva. La quarta sarà appena tre giorni dopo, dentro o fuori per la Coppa Italia, ancora a San Siro (appuntamento a martedì 1 dicembre alle 21.00 su Canale 5 e Mediaset Infinity e in streaming sul sito)
A Torino invece la prima della classe, la Lazio di Gattuso, e il Torino più bassi che alti di Ignazio Abate, per tre anni compagno di squadra di Ringhio, poi per quasi due suo giocatore. Non soltanto una questione di spogliatoio. "L'avevo preso sotto la mia ala protettiva fin da bambino e tra noi c'è un grandissimo rapporto. Penso che abbia dimostrato che io e i veterani di quel Milan gli abbiamo lasciato qualcosa, qualcosa ha imparato. Da parte mia c'è grandissimo orgoglio". Uno scudetto vinto insieme, con Allegri in panchina e con Ibrahimovic al centro dell’attacco. Un rapporto costruito su basi solide. "Ho avuto la fortuna di averlo come compagno di squadra ed è stato anche un mio giocatore. Le ultime 7-8 partite l'ho fatto giocare da centrale e lui usciva sistematicamente da San Siro tra gli applausi. Devo dire che per me è motivo d'orgoglio vedere dov'è Ignazio, com'è cresciuto e come sta crescendo da allenatore. Gli auguro il meglio". Oggi prima volta contro da allenatori. Ma alla fine, come per Chivu e De Rossi, saranno comunque solo abbracci. La giornata si apre con Frosinone-Parma.