Fuorigioco Acerbi: Pairetto-Sala Var, ecco cos'è successo

che bufera

Il designatore Rocchi sospenderà la sestina del Picco fino a fine stagione

Luca Pairetto, all'inizio del 2022, è stato promosso arbitro internazionale. "Questa patacca da internazionale ha oneri e onori", dichiarava alla rivista ufficiale dell'AIA pochi giorni prima di dirigere Spezia-Lazio. La "patacca" purtroppo l'ha confezionata l'arbitro torinese insieme al Var Nasca di Bari e all'AVAR Valeriani di Ravenna: il designatore Rocchi è furioso e fermerà fino a fine stagione non solo loro, ma anche l'assistente Perrotti e l'intera squadra arbitrale impegnata al Picco. Perché il gol vittoria di Acerbi al 90' è forse la peggiore topica che si sia vista nell'era VAR. Non accorgersi che il portiere è salito e che quindi tra Acerbi e la porta c'è un solo difendente è un errore inconcepibile.

Errore che permette alla Lazio di agganciare la Roma nella corsa all'Europa e accende la polemica (Mourinho). I biancocelesti rispondono attraverso un comunicato firmato dal presidente Lotito, che parla di Roma ossessionata dal pensiero della Lazio e impegnata a distogliere l'attenzione dai suoi risultati deludenti.



Tornando all'episodio, secondo le ricostruzioni emerse, c'è soprattutto un difetto di comunicazione. Pairetto fa riprendere il gioco in un minuto esatto, mentre a Lissone Nasca e Valeriani (evidentemente poco chiari nell'invitare il collega ad aspettare) stanno ancora visionando l'azione. Ecco perché non viene mandata in onda nessuna immagine con linee tracciate: la ripresa del gioco è stata tanto frettolosa da non consentire un'accurata revisione. Una volta ricominciata la partita, non si può più tornare indietro: il disastro è servito. Quanto alla ripetizione per errore tecnico, è espressamente esclusa dal protocollo in caso di malfunzionamento del VAR o della GLT, cosi come nei casi di decisione errata del VAR, di mancata revisione o di revisione effettuata in casi che in realtà non la contemplano. La verità definitiva emergerà a breve: la notizia di oggi è che Rocchi, a fine stagione, renderà pubblico il dialogo tra Pairetto e la sala VAR!



Dall'8 al 13 maggio a Nyon Pairetto, insieme a Chiffi, parteciperanno a test fisici e regolamentari previsti per i neo arbitri internazionali.