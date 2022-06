Ferrieri Caputi prima arbitro donna in A: ufficialità il 1° luglio. Rocchi: "Se arriva è perché lo merita"

L'ufficialità arriverà il 1° luglio in occasione di una conferenza stampa a Firenze: Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima arbitro donna in Serie A. Da agosto verrà arruolata nel gruppo degli arbitri di Serie A e Serie B. Ferrieri Caputi fa parte della Can C ed è anche direttore di gara internazionale. Trentadue anni, nativa di Livorno, nel dicembre 2021 è diventata la prima donna di sempre ad arbitrare una squadra del massimo campionato dirigendo la sfida dei sedicesimi di Coppa Italia tra Cagliari e Cittadella. In ottobre ha diretto il primo match di Serie B tra Cittadella e Spal.