E' il Sassuolo l'anti-Milan: folle rimonta a Bologna per un incredibile 3-4

Al Dall'Ara succede di tutto. Bologna in vantaggio in avvio con Sansone, poi Berardi trova il pari dopo pochi minuti. I padroni di casa tornano sopra grazie alla rete di Svanberg. La ripresa inizia con il gol di Orsolini e la partita sembra chiusa. Il Sassuolo non molla e accorcia con Djuricic. Poco dopo Caputo pareggia con un colpo di testa sugli sviluppi di un angolo, prima della clamorosa autorete di Tomiyasu che regala i tre punti alla squadra di De Zerbi per un memorabile 3-4 finale. Le immagini di Bologna-Sassuolo





























































































Per un'ora di gioco si resta incantati dal modo in cui Mihajlovic e il suo staff hanno preparato la partita. Marcature in pressione uomo contro uomo a tutto campo con la logica conseguenza di impedire al Sassuolo lo sviluppo della sua proverbiale manovra palla a terra. Consigli si ritrova a essere l'unica risorsa per la costruzione del gioco. Il Bologna, però, impressiona anche nelle giocate d'attacco. Basta vedere il gol che sblocca la partita dopo nove minuti: una serie di scambi di prima che portano Orsolini a verticalizzare per Palacio che gira senza guardare in mezzo all'area per l'inserimento centrale (e vincente) di Soriano.

Gli ospiti provano a macinare il loro gioco e ci riescono quando qualcuno vince i duelli individuali. Berardi ci prova, ma viene fermato a tu per tu con Skorupski, prima di beffare il portiere rossoblù con un preciso sinistro dal limite. La squadra di De Zerbi non rinuncia alle sue giocate con la ricerca e lo sfruttamento dei mezzi spazi e le imbucate per Caputo, ma sono i rossoblù a ritrovare il gol con un'altra azione da applausi, sempre di prima, con Barrow, Palacio e Soriano che confezionano il pallone del 2-1 firmato da Svanberg.

La ripresa segue i connotati tattici del primo tempo. L'aggressività alta e individuale del Bologna costringe Locatelli a un errore che porta Orsolini a piazzare la palla del 3-1. Un'ora di gioco e sembra tutto finito. Capita, però, che al Sassuolo non importi proprio nulla del risultato e continui a fare la sua partita, approfittando di un calo del pressing da parte rossoblù. E così Djuricic, con un perfetto inserimento in area sull'appoggio di Caputo, riapre i giochi prima che un angolo, respinto malamente da Palacio, arrivi sulla testa del numero 9 degli emiliani per la rete del pari.

Ce ne sarebbe abbastanza per accontentarsi. Ma non per la squadra di De Zerbi che continua ad attaccare fino a quando Tomiyasu devìa nella propria porta un cross da sinistra di Kyriakopoulos. Nel finale, prima Caputo e poi il nuovo entrato Raspadori, sfiorano la rete numero cinque. Il Sassuolo si ritrova così da solo al secondo posto in classifica dietro al Milan. Sarà anche il campionato delle sorprese ma c'è davvero poco da stupirsi per una squadra capace di esprimere il calcio migliore della serie A da almeno un anno.

LE PAGELLE

Djuricic 7,5: All'inizio sembra spaesato sulla trequarti, poi trova le misure e piazza Berardi davanti a Skorupski. Nella ripresa si scatena, segna il 2-3 ed è sempre un pericolo pubblico per la difesa rossoblù.

Caputo 7: in qualche occasione si libera bene in area ma non è preciso nel tiro, poi si risveglia regalando a Djuricic il pallone della speranza prima di farsi trovare pronto per il colpo di testa che vale il pari.

Tomiyasu 5: chiamato a salire fino a centrocampo e oltre per marcare gli attaccanti del Sassuolo, si ritrova protagonista in negativo dell'autorete che decide la partita.

Soriano 7: segna in avvio (già terzo centro dall'inizio della stagione), e regala a Svanberg la palla del vantaggio bolognese. In più, pressa per buona parte della partita con altissima intensità.

Berardi 7: sempre vivace e mobile, si sposta per liberare la fascia o il suo sinistro. Nasce così la rete del primo pari del Sassuolo.

Palacio 6: il voto è la media tra i due tocchi di prima che propiziano i primi due centri del Bologna, e la svirgolata che regala il 3-3 al Sassuolo.

IL TABELLINO

BOLOGNA-SASSUOLO 3-4

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; De Silvestri 6 (20' st Mbaye 5,5), Danilo 5, Tomiyasu 5, Hickey 5; Svanberg 6,5 (20' st Dominguez 5,5), Schouten 5,5; Orsolini 6, Soriano 7, Barrow 5,5 (30' st Sansone 5,5); Palacio 6 (31' st Santander sv). All. Mihajlovic 6

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 5,5 (16' st Ayhan 6), Chiriches 6, Ferrari 6 (46' st Peluso sv), Kyriakopoulos 7; Bourabia 6 (16' st Raspadori 6), Locatelli 5; Berardi 7, Djuricic 7,5 (36' st Obiang sv), Traore 5 (16' st M. Lopez 6,5); Caputo 7. All. De Zerbi 7,5

Arbitro: Doveri

Marcatori: 9' Soriano (B), 18' Berardi (S), 39' Svanberg (B), 15' st Orsolini (B), 19' st Djuricic (S), 25' st Caputo (S), 32' st aut. Tomiyasu (S)

Ammoniti: Svanberg, Skorupski, Locatelli, Mbaye, Ayhan

LE STATISTICHE

- Per la terza volta in Serie A il Sassuolo ha vinto un match dopo essere andato in svantaggio di due gol: nel maggio 2015 contro il Cesena e nel gennaio 2014 contro il Milan.

- Per la prima volta in Serie A il Sassuolo ha guadagnato 10 punti nelle prime quattro partite stagionali di Serie A.

- Il Sassuolo ha realizzato 13 gol nelle prime quattro gare stagionali per la prima volta in Serie A.

- Il Bologna non perdeva un match di Serie A dopo essere andato in vantaggio di due gol da aprile 2010 contro la Lazio.

- Nel post-lockdown Francesco Caputo è il giocatore che ha preso parte a più gol in Serie A: 17 (12 gol e 5 assist).

- In questo inizio di campionato solo Francesco Caputo e Alejandro Gómez (sei – entrambi quattro gol e due assist) hanno preso parte a più gol di Roberto Soriano (cinque: tre reti e due assist).

- Nel post-lockdown i due giocatori italiani che hanno preso parte a più gol in Serie A giocano entrambi nel Sassuolo: Francesco Caputo (17: 12 gol e 5 assist) e Domenico Berardi (14: 8 reti e 6 assist).

- Le due reti di Filip Djuricic in questo campionato sono entrambe arrivate fuori casa; per la prima volta in Serie A il fantasista serbo ha trovato il gol in due trasferte di fila.

- Nel post-lockdwon Roberto Soriano ha preso parte a 10 gol in Serie A (cinque reti e cinque assist), tra i centrocampisti solo Hakan Calhanoglu (15) e Alejandro Gómez (13) hanno fatto meglio.

- Per la prima volta in carriera in Serie A Roberto Soriano ha segnato in due match casalinghi di fila (doppietta contro il Parma a settembre).