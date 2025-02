Doveri al quinto Napoli-Inter, bilancio in parità ma i numeri sorridono più agli azzurri

In generale (per quello che vale...) i suoi precedenti, in Serie A, dicono 19 vittorie, 10 pari e sei sconfitte nelle partite col Napoli mentre ai nerazzurri va peggio, bilancio più equilibrato: 11 successi, 10 pareggi e 9 ko. Numeri che contano (forse) per gli amanti delle statistiche, certamente non per il designatore Rocchi, che ha scelto Doveri... perché è bravo.