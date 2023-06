Serie A, diritti TV 2022/23: l'Inter batte tutti, ma incassa meno dell'ultima di Premier League

LE STIME

Secondo le stime di Calcio e Finanza ai nerazzurri vanno 87,1 milioni di euro: seguono Napoli, Milan e Juventus

© Getty Images È l'Inter la squadra a incassare di più in Italia dai diritti televisivi per la stagione 2022/23. Lo riporta Calcio e Finanza, che ha stimato la ripartizione dei circa 1.018 miliardi di euro di risorse provenienti dalla commercializzazione delle partite di Serie A: ai nerazzurri vanno 87,1 milioni di euro, mentre sul podio si piazzano Napoli (80,3 milioni) e Milan (80 milioni). Quarta la Juventus (78,6 milioni), seguita a distanza dalle romane. Fanalino di coda la Cremonese (29,4 milioni), anche se il dato che impressiona di più è quello riguardante la distanza siderale dalla Premier League: nel 2021/22, ultima stagione i cui dati sono disponibili, il Norwich ultimo e retrocesso incassò la bellezza di 116,4 milioni di euro, quasi 30 più dell'Inter.

Va comunque sottolineato che in Inghilterra, oltre a essere molto più ricco (e quest'anno lo sarà ancora di più), il piatto è diviso in maniera più equa: se i nerazzurri incassano quasi il triplo della Cremonese, infatti, il Manchester City capofila raccoglie "solo" il 62% in più del Norwich (187,2 milioni).

In Italia le entrate raccolte dalla Lega Serie A vengono suddivise ancora secondo i criteri stabiliti dalla legge Melandri, ritoccata poi dalla riforma Lotti:

- il 50% è diviso in parti uguali;

- il 20% è diviso in base al bacino d’utenza (di cui l'8% in base alla audience televisiva certificata Auditel e il 12% in base agli spettatori paganti);

- il 30% è diviso in base ai risultati sportivi (di cui il 12% in base al piazzamento in classifica e il 3% in base ai punti della stagione in corso, il 10% sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e il 5% sulla base della graduatoria formata tenendo conto dei risultati sportivi conseguiti a livello nazionale e internazionale dalla stagione 1946/47 alla sesta antecedente a quella di riferimento).

Queste sono le cifre che le 20 partecipanti alla Serie A incasseranno per la stagione 2022/23:

- Inter 87,1 milioni

- Napoli 80,3 milioni

- Milan 80 milioni

- Juventus 78,6 milioni

- Lazio 70, 7 milioni

- Roma 68,2 milioni

- Fiorentina 55,2 milioni

- Atalanta 55,2 milioni

- Torino 49,1 milioni

- Bologna 43,5 milioni

- Udinese 40,7 milioni

- Sampdoria 39 milioni

- Sassuolo 38,7 milioni

- Lecce 38,6 milioni

- Monza 34,2 milioni

- Verona 34,1 milioni

- Salernitana 32,6 milioni

- Empoli 32,6 milioni

- Spezia 30,1 milioni

- Cremonese 29,4 milioni

