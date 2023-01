Cremonese, Gianluca Vialli sulle maglie al Bentegodi

Mentre nella chiesa Cristo Re di Cremona, città natale di Gianluca Vialli, si celebra la messa a porte aperte in onore dell'ex attaccante scomparso venerdì, la ‘sua’ Cremonese scende in campo al Bentegodi di Verona con una maglia bianca con l'immagine dell'ex attaccante proprio con la maglia dei lombardi, dove ha mosso i primi passi da calciatore professionista. La stessa immagine si trova anche nella manica sinistra delle divise con le quali la squadra è scesa in campo.