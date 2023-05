Serie A, tre squadre già qualificate in Champions: Juve-Milan decide l'ultimo posto

Con la vittoria dell'Inter sull'Atalanta, anche la squadra di Simone Inzaghi si è guadagnata la qualificazione alla prossima Champions League aggiungendosi a Napoli e Lazio. Resta dunque un ultimo pass, che si giocheranno Milan e Juventus negli ultimi 180': in realtà tutto può chiudersi già domenica sera visto che allo Stadium andrà in scena proprio la sfida tra bianconeri e rossoneri. A Pioli basterà non perdere per andare in Champions, Allegri invece dovrà vincere e conquistare i tre punti anche a Udine sperando che il Milan perda col Verona nell'ultimo turno di campionato. Ovviamente con la Juve a quota 65 e i rossoneri a quota 64, le speranze bianconere di Champions dovrebbero passare pure dalla giustizia Figc per il caso stipendi e dalla Uefa che potrebbe escluderla dalle competizione europee "promuovendo" il Milan.