Corsa Champions League: sei squadre per tre posti, ci sono anche Atalanta e Juventus

GAMBERI IN ALTA QUOTA

Ultimi mesi di campionato infuocati per la lotta ai tre posti dietro al Napoli. Nelle ultime quattro giornate gli scontri diretti sono tanti e decisivi

© Getty Images Chi vuole andare in Champions League con il Napoli? Sull'auto da quattro posti per la prossima edizione del torneo continentale più prestigioso, a fianco degli azzurri i posti sembrano scottare e anche se la fila per sedersi è ogni settimana più lunga, alla fine lo scenario è più che incerto. Lazio, Inter, Milan, Roma, Atalanta e Juventus nonostante la penalizzazione sono in corsa per i tre posti mancanti, ma l'andatura è tutt'altro che da campioni, eccezion fatta per la squadra di Allegri.

Dopo 27 giornate ad interpretare il ruolo di anti-Napoli, solamente sulla carta a questo punto visti i 19 punti di ritardo dalla squadra di Luciano Spalletti, è la Lazio di Sarri. La più continua tra le meno continue che, dopo aver detto addio al fastidio chiamato Conference League e aver vinto il derby, con un solo impegno a settimana ha portato il proprio CV con convinzione al tavolo del check-in per la Champions League. I biancocelesti sono a 52 punti, due in più dell'Inter e in buona parte senza un centravanti vista la stagione travagliata di Immobile e la mancanza di un reale sostituto. Attenzione quindi a sottovalutarla.

Subito dietro e virtualmente ancora qualificati alla prossima Champions ci sono le squadre milanesi, le più indecifrabili in questa stagione. Dopo il Mondiale il Milan di Pioli ha perso ogni certezza passando dal -5 dal Napoli di metà novembre con speranze di rimonta scudetto a un clamoroso -23 con un problema evidente in entrambe le fasi di gioco, con un Leao sparito tra una chiacchiera di rinnovo e l'altra. Poi c'è l'Inter che qualche scricchiolio però lo aveva già fatto vedere nella prima parte della stagione, soprattutto in trasferta, ma che con 9 sconfitte in 27 giornate ha numeri preoccupanti a prescindere dall'ottimo cammino in Europa.

In questo scenario dunque anche Roma, Atalanta ed incredibilmente la Juventus che senza i 15 punti di penalizzazione - che potrebbero essergli restituiti - sarebbe seconda, possono ambire a un posto al sole.

La Roma di Mourinho è lì pur avendo perso tre delle ultime quattro partite, così come l'Atalanta che ha ritrovato la vittoria contro l'Empoli dopo un periodo di grande appannamento. Un livellamento verso il basso delle zone nobili della classifica che ha permesso al Napoli di scappare via indisturbato, ma che infiammerà l'ultima partite di stagione in cui anche gli scontri diretti diventeranno cruciali, pur avendo visto che i punti sono stati lasciati per strada ovunque e contro chiunque.

Questa la situazione di classifica dopo 27 giornate e con 33 punti a disposizione, escludendo il Napoli dalla corsa Champions:

2) Lazio - 52 punti

3) Inter - 50

4) Milan - 48

5) Roma - 47

6) Atalanta - 45

7) Juventus - 41* (sarebbero 56)

Questi gli incroci caldi delle ultime giornate, attenzione alle ultime quattro:

Giornata 28: Napoli-Milan

Giornata 29: Lazio-Juventus

Giornata 31: Atalanta-Roma e Juventus-Napoli

Giornata 32: Inter-Lazio e Roma-Milan

Giornata 34: Atalanta-Juventus, Milan-Lazio, Roma-Inter (7 maggio)

Giornata 36: Napoli-Inter

Giornata 37: Inter-Atalanta e Juventus-Milan