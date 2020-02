Coronavirus, il premier Conte: "Valutiamo il rinvio della 26.a giornata di Serie A"

EMERGENZA CORONAVIRUS

La Serie A potrebbe doversi fermare, e questa volta tutta, a causa del coronavirus. Dopo il rinvio di quattro partite della 25.ma giornata, il premier Giuseppe Conte ha aperto alla possibilità che tutto il prossimo turno di campionato non si giochi per contenere l'emergenza sanitaria: "Non credo che in una sola settimana potremo rallentare il contagio tanto da permetterci di riprendere le manifestazioni sportivi. Per la prossima settimana valuteremo un rinvio di tutti i match".

Ospite di Non è l'Arena, il Presidente del Consiglio non si è voluto sbilanciare in modo definitivo ma non ha escluso la possibilità: "Monitoreremo costantemente la situazione del contagio del virus, grazie al lavoro di tecnici ed esperti, e poi valuteremo". La situazione è molto delicata e la salute della popolazione viene prima di tutto, di sicuro una decisione del genere avrebbe un grosso peso sulla corsa scudetto visto che si tratterebbe di rinviare, tra le altre, anche Juventus-Inter.

Udinese-Fiorentina, di fatto, è già da considerare rinviata: la regione Friuli-Venezia Giulia ha emanato una delibera speciale che sospende manifestazioni di qualsiasi natura (anche sportiva) in luogo pubblico o privato sino al primo marzo. E il match alla Dacia Arena è previsto sabato 29 febbraio.

Sulla scia di quanto potrebbe accadere con Inter-Ludogorets, sarà valutata anche la possibilità di giocare i match a porte chiuse. Anche perché, con un calendario così intasato, trovare date disponibili per i recuperi (soprattutto per le partite che coinvolgono squadre in corsa nelle competizione europee) è impresa ardua, si dovrebbe andare a ridosso dello stage della Nazionale verso Euro 2020.

Queste le partite del 26° turno: Lazio-Bologna (sabato 29 ore 15), Udinese-Fiorentina (18), Napoli-Torino (20.45), Milan-Genoa (1 marzo ore 12.30), Lecce-Atalanta, Sassuolo-Brescia, Parma-Spal (15), Cagliari-Roma (18), Juventus-Inter (20.45), Sampdoria-Verona (lunedì 2 marzo ore 20.45).