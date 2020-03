Coronavirus, calcio nel caos totale: serve fare chiarezza

L'OPINIONE

di

GIANLUCA MAZZINI

La settimana scorsa si era cercato di tutti i modi e irresponsabilmente (visto che è stato contagiato anche il Presidente della Regione Piemonte) di far giocare Juventus-Inter a porte aperte. Questo per non dare "un'mmagine negativa dell’Italia”. Sette giorni, e un'infinità di polemiche dopo, l’immagine del Paese e del calcio nostrano sono andate alla malora. Peggio della Lega Calcio e del presidente Dal Pino è riuscito a fare il Governo del Ministro Spadafora. Nella domenica che ha visto gli italiani sotto shock per uno dei decreti più duri della storia repubblicana per il mondo del pallone si è andati oltre il surreale.

Alle 12.30, con i giocatori di Parma e Spal sulla scaletta dello stadio Tardini, pronti a scendere in campo nell’anticipo, è arrivato il contrordine. Tutti negli spogliatoi. Si gioca o non si gioca? Mistero risolto dopo 75 minuti di attesa, poi è iniziata la partita. Dietrofront motivato da una dichiarazione - a dir poco fuori tempo massimo - del ministro Spadafora che chiedeva alla FIGC di sospendere il campionato. L’invito accolto dalla Federazione ma non dalla Lega. Quindi tutti in campo nel caos più totale.

Domanda: ma non si poteva decidere qualche ora prima? Il ministro Spadafora era al corrente che nel Decreto notturno del governo consentiva di giocare perché sono “permesse le manifestazioni agonistiche” se a porte chiuse? Poi un ministro decide, non auspica (lo stesso vale per il governo!).

Altra domanda: ma il ministro Spadafora non era quello che fino a ieri chiedeva la trasmissione delle partite in chiaro? Una serie infinita di messaggi destabilizzanti che hanno reso ancor meno credibile la giornata di campionato già mezza compromessa per gli stadi vuoti. Altri sport hanno mostrato più credibilità del calcio sospendendo i loro campionati. Per capire qualcosa sul calcio bisognerà attendere il Consiglio Federale di martedì convocato dal presidente FIGC Gravina. Intanto bisogna vedere cosa accadrà in Europa. Atalanta e Inter potranno giocare Champions e Europa League? L’immagine che sta dando l’Italia e il calcio italiano non aiuta.