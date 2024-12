Caso idoneità, Pulcini prova a fare chiarezza: "Magari si è curato e ora può giocare"

Nonostante la smentita dello stesso medico, non si placa l'eco dopo le parole pronunciate da Ivo Pulcini, attuale responsabile del settore sanitario della Lazio. "Nel 2019 io visitai un giocatore importantissimo, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questa Serie A, ma non lo ritenni idoneo a giocare a calcio" l'uscita di martedì del professionista a Il Messaggero: dichiarazioni che hanno portato la Procura ad aprire addirittura un fascicolo. Nelle scorse ore inoltre, sono circolati anche i primi nomi in merito al presunto calciatore coinvolto.