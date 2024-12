Ivo Pulcini: "In Serie A un calciatore non idoneo a giocare". Poi smentisce

Sulle pagine del Messaggero, Ivo Pulcini, attuale responsabile medico della Lazio, fa una rivelazione shock collegandosi al discorso del malore occorso a Edoardo Bove: "Nel 2019 io visitai un giocatore importantissimo, che adesso sta andando per la maggiore e gioca in questa Serie A, ma non lo ritenni idoneo a giocare a calcio". Il giocatore, scrive il quotidiano romano, venne visitato tre volte in cliniche diverse perché l'allora ds Tare lo voleva a ogni costo, ma il "no" rimase fermo. Ma Pulcini in serata ha smentito tutto: "Non ho mai detto quanto riportato dal Messaggero, sono in attesa di una rettifica: non mi riferirei a calciatori di altre società e non ho hai fatto certificati di non idoneità a calciatori che giocano in Serie A. Sono scioccato" le parole a Telelombardia.