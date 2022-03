Capienza stadi, Vezzali: "Sto considerando ritorno a normalità"

"Se il presidente Gravina mi fa la richiesta di un aumento della capienza, visto che ho la deroga e posso consentire l'aumento della capienza, la prenderò in considerazione anche nell'ottica che stiamo andando verso una riduzione dei casi e quindi stiamo tornando in una sorta di normalità": lo ha detto il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali, a Malpensa per l'arrivo della bandiera paralimpica, sulla possibilità di aumentare la capienza negli stadi e portarla al 100%.

Getty Images