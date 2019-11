Cagliari-show con super Nainggolan: Fiorentina annientata e terzo posto

CAGLIARI-FIORENTINA 5-2

Cagliari spettacolo alla Sardegna Arena. Gli uomini di Maran annientano la Fiorentina con cinque gol (5-2 finale) e conquistano il terzo posto. Gara a senso unico: nel primo tempo apre le danze Rog su assist di Nainggolan, raddoppia Pisacane di testa e l'ex Simeone (assist Ninja) fa tris di tacco. Nella ripresa Joao Pedro (assist Ninja) segna il 4-0 poi anche Nainggolan ci mette la sua firma. La Viola accorcia con una doppietta di Vlahovic. Cagliari, manita alla Fiorentina





























































LA PARTITA

Nove risultati utili (sei vittorie e tre pareggi) per un Cagliari che non finisce di stupire. Rispetto alla vincente trasferta di Bergamo contro l'Atalanta, Maran schiera in mediana un uomo di esperienza come Cigarini al posto di Oliva. In difesa torna Pellegrini. In avanti Nainggolan agisce dietro la coppia Joao Pedro-Simeone. Nella Fiorentina rientra Caceres, che fa reparto con Milenkovic e Pezzella davanti a Dragowski. Davanti, al fianco di Chiesa, non al meglio, occasione per Vlahovic preferito a Boateng.

Cagliari-show nel primo tempo, in campo è dominio rossoblù. E il gol del vantaggio firmato al 16' da Rog è l'immagine di copertina del grande calcio espresso dagli uomini di Maran: undici passaggi con tre tocchi di prima che portano il centrocampista solo davanti al portiere della Fiorentina. Una giocata collettiva da applausi, come da applausi è l'assist di esterno di Nainggolan senza guardare il compagno. Tre minuti prima, al 13', era stato il momento dell'emozione alla Sardegna Arena: il gioco si è fermato e il pensiero dei giocatori e del pubblico è andato a Davide Astori, ex di Cagliari e Fiorentina. scomparso il 4 marzo 2018 a Udine.



C'è solo una squadra in campo, la Fiorentina è all'angolo. Dragowski respinge il diagonale di Simeone e Caceres rimedia su un retropassaggio sbagliato di Pezzella. Ma i padroni di casa sono indiavolati: al 26' angolo di Cigarini e colpo di testa vincente di Pisacane, al 34' contropiede devastante condotto da Nainggolan che riprende il suo tiro respinto e serve un altro assist questa volta per il tacco dell'ex Simeone. A inizio ripresa un cambio nella Fiorentina, con Sottil che prende il posto di Lirola.



Chiesa stringe i denti e resta in campo nonostante una caviglia malconcia. La Fiorentina dà l'idea di essere più viva, con Olsen che vola sul sinistro di Dalbert. Ma l'impressione dura davvero pochissimo perché il Cagliari non ha nessuna intenzione di fermarsi. Uno scatenato Nainggolan recupera il pallone e parte in contropiede, trova il corridoio perfetto per Joao Pedro, che fa poker. Fiorentina annichilita. Sottil va due volte al tiro ma la Viola è tutta qui. E alla festa del gol partecipa anche Nainggolan, che fulmina Dragowski con un missile dai 20 metri. Applausi. Nell'ultimo quarto d'ora di gioco c'è spazio per l'ovazione del pubblico per Nainggolan al momento della sostituzione con Castro e la doppietta viola con Vlahovic che rende meno pesante la sconfitta. Ma il ko è netto. Cagliari sorprendente, la classifica è da sogno.

LE PAGELLE

Nainggolan 9 - Prestazione da urlo. Il Ninja regala tre assist - quello per l'1-0 di Rog è telecomandato, il pallone per la rete di Joao Pedro è pura intelligenza calcistica - poi delizia tutti con una prodezza.

Simeone 7,5 - Prima le lacrime al minuto 13 in ricordo del suo ex compagno Astori poi la gioia - trattenuta - dopo lo splendido gol. Neanche lui ci crede. Gara di sacrificio, sofferta. La sente tanto: all'inizio si divora un gol facile (ma era in fuorigioco) poi va in scioltezza.

Rog 7,5 - Primo gol in rossoblù, freddo a tu per tu col portiere avversario. Titolare in sette delle ultime 8 gare e ancora una volta dimostra che Maran non può fare a meno di lui.

Cigarini 7 - Maran lo preferisce a Oliva in mezzo al campo. E la regia è perfetta. Dai sui piedi parte l'angolo per la testa di Pisacane.

Vlahovic 6 - Una doppietta che rende meno pesante il passivo viola. L'unica nota positiva per Montella

Caceres 4 - Rimedia a un retropassaggio sciagurato di Pezzella (4) ma è l'unica cosa positiva di un pomeriggio da incubo.



IL TABELLINO

Cagliari-Fiorentina 5-2

Cagliari (4-3-1-2): Olsen 7; Cacciatore 6,5, Pisacane 7, Klavan 6,5, Pellegrini 6,5; Nandez 6,5 (37' st Ragatzu sv), Cigarini 7, Rog 7,5; Nainggolan 9 (33' st Castro sv); Simeone 7,5 (29' st Cerri sv), Joao Pedro 7. A disposizione: Aresti, Rafael, Lykogiannis, Pinna, Walukiewcz, Deiola, Faragò, Ionita, Oliva, All.: Maran 7.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski 5,5; Milenkovic 4, Pezzella 4, Caceres 4; Lirola 4 (1' st Sottil 6), Pulgar 4,5, Badelj 4, Castrovilli 4,5 (22' st Benassi sv), Dalbert 5; Chiesa 4 (28' st Ghezzal sv), Vlahovic 6. A disposizione: Terracciano, Ceccherini, Ranieri, Venuti, Cristoforo, Eysseric, Zurkowski, Pedro, Boateng. All.: Montella 4.

Arbitro: La Penna

Marcatori: 16' Rog (C), 26' Pisacane (C), 34' Simeone (C), 9' st Joao Pedro (C), 20' st Nainggolan (C), 30' st, 42' st Vlahovic (F)

Ammoniti: Castrovilli, Pulgar, Sottil (F)



LE STATISTICHE

Soltanto una volta nella sua storia in Serie A, il Cagliari ha collezionato sette vittorie nelle prime 12 partite giocate di campionato: nel 1969/70, quando poi i rossoblù vinsero lo scudetto.

Il Cagliari non segnava cinque gol in una partita di Serie A dall'11 settembre 2010 (5-1 contro la Roma); di contro, la Fiorentina non ne incassava cinque nel massimo torneo da maggio 2018 sul campo del Milan (1-5).

Il Cagliari è imbattuto da 10 sfide di Serie A (7V, 3N), eguagliando così la serie di partite senza sconfitte nel massimo torneo stabilita nel novembre 2006 (10, con Marco Giampaolo in panchina).

Il Cagliari ha vinto le ultime tre partite casalinghe di campionato: non accadeva dallo scorso marzo, anche in quel caso contro la Fiorentina.

Con il KO contro il Cagliari, la Fiorentina interrompe una striscia di imbattibilità di quattro gare in trasferta (2V, 2N), in cui aveva subito un gol in meno rispetto ai cinque incassati contro i sardi.

Nessuna squadra ha mandato in rete più giocatori diversi del Cagliari in questo campionato: 10, come Inter, Atalanta e Napoli; i sardi hanno già eguagliato così il numero di marcatori differenti dello scorso campionato.

Il Cagliari è andato in gol con cinque marcatori diversi, tutti appartenenti a nazionalità diverse.

Nella sua carriera in Serie A, Radja Nainggolan non aveva mai servito tre assist in una singola partita.

Radja Nainggolan ha preso parte attiva a sei gol nelle ultime cinque partite disputate in questo campionato (due reti e quattro assist).

João Pedro ha messo a segno il sesto gol in questo campionato: uno in meno rispetto al suo record stagionale (sette nello scorso campionato e nel 2016/17).

Primo gol in 11 partite per Marko Rog nella Serie A in corso. Il croato non andava a bersaglio nel massimo campionato da ottobre 2018 in casa dell'Udinese, con la maglia del Napoli.

Terzo gol in tre partite contro la Fiorentina in Serie A per Giovanni Simeone; per l’argentino si tratta della quarta rete in campionato, la seconda di fila in casa.

Per la prima volta nella sua carriera in Serie A, Luca Cigarini ha fornito due assist nel corso della stessa partita.

Dusan Vlahovic è il giocatore più giovane ad aver firmato una doppietta in questo campionato.