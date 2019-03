Cagliari-Fiorentina, la partita di Davide Astori

15/03/2019 di DAVIDE DE ZAN

Non è solo l'anticipo della 28esima giornata di Serie A: Cagliari-Fiorentina è anche un pezzo della vita di Davide Astori, che per sei stagioni ha giocato in Sardegna e per altre tre ha vestito la maglia viola. Sono state le sue squadre, e così, tra i tanti sentimenti in campo che si mischiano alla sana voglia di vincere, ci sarà anche un ricordo legato a lui. Impossibile non pensarci, impossibile non sentirlo vicino a tanti amici, giocatori e tecnici che hanno diviso il cammino della vita assieme a lui.