Serie A, Bologna-Udinese 1-1: Giannetti riprende Orsolini

bologna-udinese 1-1

I rossoblù segnano su rigore al 57', i friulani sbagliano dal dischetto ma pareggiano (68') dal successivo corner

1 di 16

© italyphotopress 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Finisce 1-1 la prima sfida della Serie A 2024/2025 di Bologna e Udinese. Al Dall'Ara, dopo tante occasioni per i padroni di casa fermati da un super Okoye, succede tutto nella ripresa: Orsolini segna su calcio di rigore al 57', poi sono i friulani a sbagliare dal dischetto con Thauvin. Dal successivo corner, però, Giannetti impatta di testa (68') ed evita il ko a Runjaic. Primo punto per Italiano sulla panchina dei felsinei.

LA PARTITA

In una Serie A con cinque pareggi nelle prime sei partite, non fa eccezione Bologna-Udinese, che finisce 1-1: un punto al debutto per Italiano e Runjaic. La prima occasione è al minuto 7 per il numero 7 dei rossoblù, Orsolini, che rientra sul sinistro e conclude sul primo palo trovando l'opposizione di un ottimo Okoye. I felsinei sono più in palla, ma sprecano tanto soprattutto con Ndoye. Lo svizzero, infatti, viene lanciato da un geniale tacco di Orsolini, ma spreca solo davanti al portiere dei friulani. L'elvetico va vicino al gol anche a fine primo tempo, quando stavolta è sfortunato con un destro a giro di poco a lato.

A inizio ripresa, il Bologna troverebbe l'1-0 con Orsolini, ma la rete viene annullata per un controllo di mano di Freuler, autore dell'assist. Poco dopo, ci prova Castro ma Okoye non ha problemi a controllare a terra. Poco dopo, il portiere ospite è fenomenale di piede su Orsolini e sulla ribattuta Gianetti salva su Ndoye che però era in fuorigioco. Al 55', però, Erlic viene abbattuto in area da Payero: dal dischetto, Orsolini spiazza Okoye e sblocca la partita. A metà ripresa, però, l'autore del fallo si riscatta con un'azione personale che porta al fallo di Skorupski e al secondo rigore di giornata. Dagli undici metri, Thauvin sbaglia: il portiere polacco si distende sulla sua destra e mette in corner. Ma proprio dall'angolo battuto da Brenner, Gianetti stacca di testa e trova l'1-1. Entrano poi l'uomo salvezza Davis per i bianconeri e il nuovo acquisto Dallinga, ma il risultato non cambia.

LE PAGELLE

Skorupski 7 - Ingenuo nel commettere rigore su Payero, ma si riscatta alla grandissima ipnotizzando Thauvin.

Orsolini 6,5 - Inventa per Ndoye ed è cinico dal dischetto. Esce stremato dopo una partita di qualità e sacrificio.

Okoye 7 - Decisivo con uscite e parate soprattutto nei primi 60 minuti, incolpevole sul rigore di Orsolini.

Thauvin 5 - Solo croce per l'Udinese stavolta. È impreciso e sbaglia il rigore: per sua fortuna, l'1-1 arriva comunque pochi secondi dopo.

IL TABELLINO

BOLOGNA-UDINESE 1-1

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; Posch 6, Beukema 6,5, Erlic 6,5, Lykogiannis 6 (39' st Miranda sv); Moro 6 (31' st Aebischer 6), Freuler 6; Orsolini 6,5 (31' st Cambiaghi 6), Fabbian 6, Ndoye 6 (44' st Odgaard sv); Castro 5,5 (39' st Dallinga sv). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Corazza, De Silvestri, Byar, Karlsson. All.: Italiano 5,5

Udinese (3-4-2-1): Okoye 7; Perez 6, Bijol 6, Gianetti 7; Ehizibue 6, Lovric 5,5 (13' st Karlstrom 6), Payero 6, Kamara 5,5 (37' st Zemura sv); Thauvin 5 (31' st Ekkelenkamp 6), Brenner 6,5 (37' st Davis sv): Lucca 5,5. A disp.: Silvestri, Padelli, Ebosele, Abankwah, Palma, Kabasele, Zarraga, Bravo. All.: Runjaic 6

Arbitro: Ferrieri Caputi

Marcatori: 12' st rig. Orsolini (B), 23' st Gianetti (U)

Ammoniti: Okoye (U), Gianetti (U), Ehizibue (U), Lucca (U)

Note: al 23' st Thauvin (U) sbaglia un calcio di rigore

LE STATISTICHE

- Riccardo Orsolini è il secondo giocatore del Bologna a segnare in sette stagioni diverse in Serie A negli ultimi 50 anni (dal 1973/74), dopo Carlo Nervo (sette tra il 1996/97 e il 2003/04).

- Dal 2022/23 solo Vincenzo Grifo (23) ha segnato più gol di Riccardo Orsolini (22) tra i giocatori italiani nei cinque maggiori campionati europei.

- Dal 2022/23 Lukasz Skorupski è il portiere che ha parato più rigori in Serie A: quattro.

- Tre degli ultimi sei gol realizzati dal Bologna nel corso della prima giornata di Serie A sono arrivati su rigore.

Secondo gol di Lautaro Giannetti in Serie A dopo quello dello scorso febbraio contro la Juventus. Entrambe le reti sono arrivate in trasferta.

- Per la terza stagione consecutiva, l’Udinese ha subito un gol su rigore alla prima giornata di Serie A (anche nel 2023/24 vs la Juventus e nel 2022/23 vs il Milan).

- L’Udinese non ha mai vinto le ultime cinque gare alla prima giornata stagionale in Serie A (2N, 3P).

- Dal 2015/16 l’Udinese, insieme al Torino, è una delle due squadre contro cui il Bologna ha pareggiato più partite in Serie A (sette).

- Bologna e Udinese si sono affrontati per la seconda volta alla prima giornata in Serie A: entrambe le gare sono terminate in parità (2-2 nel 1957/58).

- A partire dalla 31ª giornata dello scorso campionato, l’Udinese è l’unica squadra a non aver subito gol nel corso del primo tempo in Serie A (escluse le neopromosse).