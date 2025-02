Serie A, Bologna-Torino 3-2: un autogol di Biraghi al 90’ riporta i rossoblù al successo

- Con 41 punti conquistati (in 24 partite), il Bologna ha superato quota 40 punti a questo punto del torneo per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): dopo il 2023/24 (42) e il 2001/02 (41).

- Prima di Dan Ndoye, l'ultimo giocatore straniero a segnare più di una marcatura multipla con il Bologna in Serie A era stato Marko Arnautovic nel 2021/22.

- Tra i centrocampisti stranieri, considerando le ultime tre stagioni (dal 2022/23), solo Hakan Calhanoglu (tre su tre) ha superato più volte quota cinque partecipazioni al gol in una singola stagione di A rispetto a Nikola Vlasic (2022/23 e 2024/25); tre marcature e tre passaggi vincenti nel campionato in corso.

- Primi due gol del 2025 in Serie A per Dan Ndoye: l'ultimo centro nel massimo campionato, prima dei due odierni, risaliva al 7 dicembre 2024 vs Juventus, dopo quella data otto gare nella competizione senza marcature.

- 15° gol in Serie A per Eljif Elmas (il primo con una maglia diversa da quella del Napoli): di questi 15, ben otto sono arrivati in trasferta e sempre otto da subentrato. Inoltre il centrocampista ha segnato dopo 2' 40" dal suo ingresso in campo.

- Tre gol in questa Serie A per Nikola Vlasic (in 19 presenze) che solo in un'occasione ha fatto meglio nei maggiori cinque campionati europei: cinque nel 2022/23, alla prima stagione con il Torino (ma in 34 partite).

- Nikola Vlasic ha superato in 19 presenze finora in questo campionato (tre gol, tre assist) le partecipazioni attive registrate in 33 gare giocate lo scorso torneo (tre reti, due assist).

- Dan Ndoye ha segnato cinque gol nel campionato in corso (e due assist); tre in più di quelli (due) fatti registrare nelle altre tre stagioni giocate nei maggiori cinque campionati europei (tra Nizza e Bologna).

- Il Torino non segnava almeno due gol in una partita di Serie A in casa del Bologna dal 21 ottobre 2018: 2-2 in quel caso con marcatori Iago Falque e Daniele Baselli.

- Tommaso Pobega è tornato a fornire un assist in Serie A per la prima volta dal 13 marzo 2022, con il Torino in quel caso (vs Inter).

- Il Bologna ha tentato 11 tiri nel corso del primo tempo contro il Torino e nel campionato in corso non ha mai fatto meglio nelle prime frazioni (11 anche vs Monza ed Hellas Verona).