Arbitri Serie A, 11a giornata: Irrati per Roma-Napoli

Designati gli arbitri di Serie A per l'undicesima giornata. Il big match di questo turno, quello dell'Olimpico tra Napoli e Roma è stato affidato all'esperto Irrati, con Di Paolo al Var e Passer Avar. Sabato in campo le due milanesi: Milan-Monza al Meazza sarà diretta da Marinelli, mentre l'Inter impegnata a Firenze verrà arbitrata da Valeri. C'è Abisso invece per la sfida di alta classifica tra Atalanta e Lazio al Gewiss Stadium.