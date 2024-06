Arbitri, il bilancio di Rocchi: "Voglio ancora più personalità, voglio che non subiscano le proteste"

IL BILANCIO ARBITRALE

Il designatore arbitrale: "Fischiati più falli, ma meno ammonizioni ed espulsioni"

A fine stagione è tempo di bilanci anche per gli arbitri. "Dagli arbitri voglio ancora più personalità. Voglio arbitri che non subiscono la protesta dei calciatori, degli allenatori" ha detto Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per i campionati di calcio di serie A e serie B, oggi a Firenze, al Centro tecnico federale di Coverciano, nel corso della consueta conferenza stampa di fine campionato. Sull'addio di Orsato. "Sentiremo la mancanza di Daniele Orsato, ma quest'anno i giovani hanno arbitrato partite molto importanti. Questo gruppo non deve dipendere da nessuno, neanche da Orsato".

I dati della stagione che si è appena conclusa. "Rispetto alla scorsa stagione gli arbitri hanno fischiato un po' più falli, con una media di 23,80 a partita, e specialmente sul finale di campionato in cui si è registrato anche un abbassamento drastico del tempo effettivo di gioco. Anche sui rigori, con una media di 0,34 a partita, siamo cresciuti rispetto alla scorsa stagione. Diminuite le ammonizioni e le espulsioni, e in un paio di casi non sono stati dati dei rossi evidenti".

L'obiettivo di Rocchi è che gli arbitri ricorrano il meno possibile al VAR. "Gli interventi VAR sono stati meno dell’anno scorso ma possiamo fare meglio, ci sono state giornate con 9 interventi… Non è un bel messaggio. Il mio obiettivo è mandare in campo ragazzi che arbitrino senza l’utilizzo del VAR o comunque più parsimoniosa. Come media siamo cresciuti e questo non mi fa contento. Sta a noi rimettere la barra dritta. Devono decidere in campo, il paracadute del VAR non è per gli arbitri, bensì per le squadre e per i tifosi. L’arbitro deve pensare a non sbagliare, altrimenti non fa l’arbitro. Abbiamo riparato al 92% degli errori, ma mi chiedo come faceste a sopportare tanti errori… Penso a Inter-Verona (fallo di Bastoni su Henry nell’azione del gol vittoria per i nerazzurri), per esempio: è un episodio importante per un mancato intervento VAR ma forse 15 anni fa sarebbe stato un episodio singolo sul campo, senza il peso specifico che c’è oggi. Non siamo sempre contenti di conferme dopo revisioni dal campo, significherebbe che il VAR è mancato in qualcosa nel suo percorso decisionale”.

Il mestiere dell'arbitro è sempre più difficile. "Un aspetto che rende il compito degli arbitri più difficile è che tutte le partite sono estremamente competitive e non si sa mai come posso andare a finire. Oggi la sfida tra la grande contro la piccola non è scontata. C'è un incremento delle vittorie esterne che è il doppio di 20 anni fa. Il risultato è da tripla sempre".