Anticipi e posticipi Serie A: Inter-Juve domenica sera, il derby di Milano alle 15

La Lega di A ha ufficializzato il calendario con anticipi e posticipi fino a Pasqua. Inter-Juventus si giocherà in posticipo domenica 17 gennaio alle 20.45, mentre il derby di Roma è stato fissato per venerdì 15 sempre alle 20.45. Juventus-Roma alla seconda giornata di ritorno si disputerà sabato 6 febbraio alle 18, mentre il derby di Milano si giocherà domenica 20 febbraio alle 15. Roma-Milan in posticipo il 28 febbraio, così come Milan-Napoli il 14 marzo.