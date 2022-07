Amichevoli: vincono Monza e Verona, pareggiano Lazio, Spezia e Sampdoria. Torino ko  

AMICHEVOLI

© Ipp Giornata di amichevoli per le squadre di Serie A. - Finisce senza reti il test della Lazio contro la Nazionale del Qatar, tenutasi oggi a Salisburgo. Immobile sbaglia un rigore calciando sul palo dopo 8'. Il Monza travolge 5-0 il Novara: gol all'esordio per Caprari e doppiette per Ciurria e Valoti. Il Verona, invece, batte 4-3 la Cremonese: segnano due volte sia Lasagna che Valeri, ma dopo le reti di Henry e Tsadjout (su rigore) decide il sigillo dagli undici metri di Piccoli al 91'. Spezia e Sampdoria pareggiano rispettivamente con Angers (2-2) e Besiktas (1-1), Torino ko 1-0 col Nizza.

NIZZA-TORINO 1-0

Matura nel finale la sconfitta del Torino in Francia contro il Nizza. Finisce 1-0, con i granata più pericolosi nel primo tempo con le conclusioni di Rodriguez, Ricci e Aina. Nella ripresa però, i transalpini vincono grazie alla rete al 78' di Stengs, che elude la marcatura di Segre e insacca da pochi passi su assist dalla sinistra di Ilie. La formazione di Juric non riesce a replicare nei minuti finali e perde dunque di misura.

LAZIO-QATAR 0-0

La Lazio si inceppa e non va oltre lo 0-0 nell'amichevole di Salisburgo contro il Qatar. Eppure, i biancocelesti dopo 8 minuti hanno la più grande occasione per sbloccarla: il portiere Ali travolge in uscita Felipe Anderson e provoca il calcio di rigore che, però, Immobile spedisce sul palo. Ci provano poi Pedro e, nel secondo tempo, Milinkovic-Savic, mentre il Qatar si vede annullare un gol all'83' ad Almoez per fuorigioco: inevitabile, dunque, lo 0-0.

MONZA-NOVARA 5-0

Debutto con gol per Gianluca Caprari al Monza: gli uomini di Stroppa travolgono 5-0 il Novara in un match, tuttavia, aperto fino allo scoccare dell'ora di gioco. Passano 7 minuti e Ciurria sblocca la sfida, mentre il raddoppio arriva nel secondo tempo con il rigore di Valoti (60'). I due fanno doppietta e arrotondano il risultato: nel mezzo, la prima gioia con la maglia dei brianzoli dell'ex Verona, in rete un minuto dopo il 2-0 con il sigillo del tris che manda in archivio il match.

ANGERS-SPEZIA 2-2

Buon pareggio in Francia per lo Spezia, che per due volte risponde all'Angers e alla fine raccoglie un soddisfacente 2-2. Padroni di casa avanti al 20' con Hunou, ma quattro minuti dopo l'autorete di Doumbia ristabilisce l'ordine. Ad inizio ripresa, Sima riporta in vantaggio l'Angers su calcio di rigore, ma al 54' Verde fissa il risultato sul definitivo 2-2: a poco serve l'espulsione nel finale di Bentaleb.

VERONA-CREMONESE 4-3

Gol e spettacolo nell'amichevole di Castelnuovo del Garda tra Verona e Cremonese, un anticipo della prossima Serie A. Alla fine, la spuntano 4-3 i gialloblù, capaci solo al 91' di piegare i grigiorossi, sempre costretti ad inseguire. Nel giro di 4 minuti, tra il 19' e il 23', Henry e Lasagna firmano il 2-0, ma Tsadjout accorcia su calcio di rigore a fine primo tempo. Valeri trova il 2-2 al 56', ma due minuti dopo è ancora Lasagna a siglare doppietta e 3-2. Al 78', tuttavia, anche Valeri gonfia di nuovo la rete con un sinistro da fuori area. Quando il 3-3 sembra ormai scritto, ecco il definitivo 4-3 firmato da Piccoli sul secondo calcio di rigore di giornata realizzato al 91'.

BESIKTAS-SAMPDORIA 1-1

Buon pareggio per la Sampdoria, che al Vodafone Park ferma il Besiktas sull'1-1. I blucerchiati, che nel primo tempo vanno vicini al gol con Caputo, la sbloccano proprio al 37' con un capolavoro di Sabiri, che vede Destanoglu fuori dai pali e lo sorprende con un pallonetto dalla lunghissima distanza. I turchi, però, nella ripresa vengono fuori e trovano il pareggio a metà secondo tempo con il tap-in di Weghorst (65'), che approfitta di un'uscita non ottimale di Audero per insaccare a porta vuota.