Serie A, Verona-Udinese 1-3: Atta, Zanoli e Davis affondano l'Hellas

Verona-Udinese: le foto della partita
© Getty Images
© Getty Images
Atta, Zanoli e Davis affondano l'Hellas cui non basta la rete di Orban
La ventiduesima giornata di Serie A si chiude con il successo dell'Udinese, che al Bentegodi batte 3-1 il Verona. I bianconeri la sbloccano al 23' con il destro da fuori area di Atta deviato da Slotsager che beffa Perilli, ma quattro minuti dopo Orban pareggia dopo una grande giocata di Sarr. Nella ripresa, i friulani la vincono con lo splendido tiro di Zanoli al 58' e, dopo tanti errori degli ospiti, con il potente sinistro di Davis sotto la traversa (67'). Con questa prestazione, la formazione di Runjaic sale a 29 punti e aggancia la Lazio al nono posto. Resta a quota 14, invece, l'Hellas, ultimo insieme al Pisa e ora a -4 dalla salvezza e dal Lecce.
LE PAGELLE
Slotsager 5 - Ci mette il suo sul tiro di Atta, per il resto soffre i jolly di Runjaic.
Orban 6,5 - Il suo lo fa approfittando al meglio dell'assist di Sarr.
Zanoli 7 - Trova un gran gol, importantissimo perché vale il momentaneo 2-1 e per il momento in cui arriva.
Atta 7 - Sicuramente anche fortunato sul suo gol, poi però serve anche un assist.
Davis 7,5 - Inarrestabile: tiene palla, regge fisicamente. Impreziosisce una partita già sontuosa con un gol di prepotenza pura.
IL TABELLINO
VERONA-UDINESE 1-3
Verona (3-5-2): Perilli 6,5; Slotsager 5, Nelsson 5,5, Ebosse 6; Lirola 5,5 (23' st Niasse 6), Serdar 5 (23' st Harroui 6), Gagliardini 5, Bernede 6 (39' st Kastanos sv), Bradaric 5,5 (39' st Oyegoke sv); Orban 6,5, Sarr 6,5 (25' st Tomich 6). A disp.: Montipò, Toniolo, Cham, De Battisti, Almusrati, Vermesan. All.: Zanetti 5
Udinese (3-4-2-1): Okoye 6; Bertola 6, Kristensen 6, Solet 6,5; Zanoli 7 (22' st Ehizibue 6), Miller 6 (22' st Zarraga 6), Karlstrom 6,5, Zemura 6 (44' st Goglichidze sv); Atta 7, Ekkelenkamp 5,5 (39' st Lovric sv), Davis 7,5 (39' st Gueye sv). A disp.: Nunziante, Padelli, Bayo, Micolta, Kabasele, Camara. All.: Runjaic 7
Arbitro: Manganiello
Marcatori: 23' Atta (U), 26' Orban (V), 13' st Zanoli (U), 22' st Davis (U)
Ammoniti: Lirola (V), Gagliardini (V)
© Getty Images
© Getty Images
LE STATISTICHE
L'Udinese ha segnato tre gol in trasferta contro l'Hellas Verona in Serie A per la prima volta nella sua storia; in generale, i bianconeri non vincevano un match di campionato contro i veronesi con almeno due reti di scarto dal 7 febbraio 2021: 2-0, in casa in quel caso.
Arthur Atta è il primo centrocampista dell'Udinese capace di segnare un gol e fornire un assist nella stessa partita di Serie A da Sandi Lovric: una rete e un passaggio vincente contro la Fiorentina al Franchi, il 14 gennaio 2024.
Keinan Davis ha segnato due gol nelle ultime tre partite di Serie A, lo stesso numero di reti da lui realizzate nelle precedenti 10 presenze della competizione; in generale, il classe 1998 ha eguagliato il suo record di marcature in un singolo campionato dei cinque maggiori tornei e rispettive seconde divisioni: sette come nel 2022/23, in Championship con il Watford, ma con 13 presenze in meno (21 a 34).
L’Udinese ha vinto due delle ultime quattro trasferte di Serie A contro l’Hellas Verona (1N, 1P), lo stesso numero di successi ottenuti contro i gialloblù rispetto a tutte le precedenti 18 gare esterne nel torneo (7N, 9P).
L’Udinese ha vinto due trasferte consecutive di Serie A per la seconda volta in questa stagione, la prima dal periodo tra agosto e settembre (contro Inter e Pisa in quel caso).
L'Hellas Verona ha raccolto 14 punti in classifica dopo le prime 22 partite stagionali di Serie A solo per la terza volta nella sua storia dopo il 1978/79 (10, considerando tre punti da sempre) e il 2015/16 (11) - in entrambi i casi i veneti sono poi retrocessi a fine campionato.
L’Hellas Verona ha perso almeno quattro partite interne di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2022: serie di cinque in quel caso, la prima delle quali proprio contro l’Udinese.
L’Hellas Verona (2N, 4P) non ha vinto nessuna delle prime sei gare di un anno solare di Serie A per la prima volta dal 2017 (vittoria all’ottavo match contro il Benevento in quel caso).
Grazie all'assist per Arthur Atta, Jordan Zemura è tornato a prendere parte ad un gol in Serie A 413 giorni dopo l'ultima volta, ovvero dal passaggio vincente per Lorenzo Lucca in Monza-Udinese.
Gift Orban ha segnato sette gol in 19 presenze in questa Serie A, lo stesso numero di reti da lui realizzate nelle precedenti due stagioni nei cinque principali campionati europei: sette tra Lione (tre in 16 gare in Ligue 1) e Hoffenheim (quattro in 13 match di Bundesliga).
Con l'assist per Gift Orban, Amin Sarr ha preso parte ad un gol in Serie A per la prima volta dallo scorso 6 aprile 2025: in quel caso marcatura all'Olimpico contro il Torino. In generale, tutte e otto le partecipazioni ad una rete del classe 2001 nei cinque principali campionati europei sono arrivate in trasferta: 1G+1A con il Lione e 4G+2A con l'Hellas Verona.
Quarto gol in Serie A per Alessandro Zanoli, il primo in trasferta: il classe 2000, che non segnava in campionato dallo scorso 4 aprile, ha realizzato il 50% delle sue reti nella competizione proprio contro l'Hellas Verona (2/4), con la prima rete contro i veneti che fu la sua prima in assoluto nel torneo (il 19 marzo 2023 con la Sampdoria al Ferraris).
Dopo il 2-1 contro il Torino all’Olimpico, l’Udinese ha segnato più di una rete per due trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dal dicembre 2024: 2-1 contro Monza e Fiorentina in quel caso.
L’Udinese ha segnato più di due gol in una trasferta di Serie A per la prima volta dal 3-2 del Tardini contro il Parma del 16 settembre 2024.