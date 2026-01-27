Serie A, Verona-Udinese 1-3: Atta, Zanoli e Davis affondano l'Hellas

La ventiduesima giornata di Serie A si chiude con il successo dell'Udinese, che al Bentegodi batte 3-1 il Verona. I bianconeri la sbloccano al 23' con il destro da fuori area di Atta deviato da Slotsager che beffa Perilli, ma quattro minuti dopo Orban pareggia dopo una grande giocata di Sarr. Nella ripresa, i friulani la vincono con lo splendido tiro di Zanoli al 58' e, dopo tanti errori degli ospiti, con il potente sinistro di Davis sotto la traversa (67'). Con questa prestazione, la formazione di Runjaic sale a 29 punti e aggancia la Lazio al nono posto. Resta a quota 14, invece, l'Hellas, ultimo insieme al Pisa e ora a -4 dalla salvezza e dal Lecce.