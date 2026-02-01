Serie A, Torino-Lecce 1-0: i granata tornano al successo con Che Adams

© italyphotopress
Ai granata basta la rete dello scozzese su assist di Vlasic. Buono l'esordio di Obrador
Il Torino torna alla vittoria in campionato dopo quattro sconfitte consecutive e lo fa battendo il Lecce 1-0 al termine di una gara scorbutica e obiettivamente non molto spettacolare. A stappare la partita, in realtà nel momento migliore dei salentini (al 26' Paleari è bravo su un tentativo da fuori di Ramadani), ci pensa Che Adamas che, al 29', sfrutta un assist al bacio di Vlasic per battere Falcone con un piattone sotto misura.
Vlasic e Falcone sono protagonisti anche a inizio ripresa, quando un assist del trequartista granata trova Zapata a due passi dal portierone giallorosso che risponde con un miracolo alla conclusione dell'attaccante colombiano. Nonostante il possesso palla quasi costante, il Toro continua a creare occasioni con il contagocce, ma il Lecce fa ancora meno. Di Francesco prova a sparigliare le carte inserendo Banda per uno spentissimo Gandelman, Baroni risponde con il neo-acquisto Obrador, con Anjorin e Prati. Ancora Che Adams avrebbe l'occasione del raddoppio praticamente dalla stessa posizione del primo gol, ma non trova la porta. Poi di nuovo Falcone si oppone a un colpo di testa ravvicinatissimo di Zapata. C'è spazio anche per l'esordio di Kulenovic tra i granata, ma è Banda a sfiorare il pari con un destro che si stampa sul palo (azione poi viziata da fuorigioco).
Non succede più niente nonostante il forcing finale dei giallorossi: il Torino non brilla ma mette fine all'emorragia di sconfitte e sale a 26 punti in classifica, salvando la panchina di Baroni. Il Lecce resta a 18 punti, un punto sopra il terzultimo posto della Fiorentina e non sfrutta i ko delle ultime tre della classe (Pisa e Verona).
IL TABELLINO
TORINO-LECCE 1-0
Torino (3-5-2): Paleari5,5; Marianucci 6, Maripan 6, Coco 6,5; Pedersen 6,5, Vlasic 7, Ilkhan 6 (25' st Prati 6), Casadei 6 (25' st Anjorin 6), Lazaro 6 (25' st Obrador 6,5); Adams 6,5 (44' st Njie sv), Zapata 5,5 (32' st Kulenovic 5,5). A disp.: Israel, Siviero, Perciun, Dembélé, Tameze, Gabellini. All.: Baroni 6
Lecce (4-2-3-1): Falcone 7; Veiga 5,5, T. Gabriel 5,5 (20' st Gaspar 6), Siebert 5,5, Gallo 5,5; Ramadani 6,5 (44' st Ngom sv), Coulibaly 6; Pierotti 5,5 (32' st N'Dri), Gandelman 5 (20' st Banda 6,5), Sottil 6 (32' st Sala 5,5); Cheddira 5. A disp.: Bleve, Samooja, Jean, Ndaba, Perez, Fofana, Kovac, Sala, Stulic. All.: Di Francesco 6
Arbitro: Sozza
Marcatori: 29' Adams
Ammoniti: Vlasic, Prati (T), T. Gabriel, Ramadani (L)
Espulsi: -
LE STATISTICHE
Ché Adams, che è tornato a segnare in campionato dal gol proprio contro il Lecce nel match di andata dello scorso 30 novembre, ha realizzato tre reti nelle ultime quattro sfide disputate tra tutte le competizioni, tante quante quelle messe insieme nelle precedenti 21 presenze con il Torino in questa stagione.
Considerando dalla sua prima partecipazione a rete in questa Serie A (gol vs Como, lo scorso 24 novembre), solo Lautaro Martínez (10) è stato coinvolto in più gol rispetto a Nikola Vlasic (otto, 5G+3A) nel periodo in campionato.
Sei delle otto partecipazioni a rete di Nikola Vlasic in questa Serie A sono arrivate in casa (quattro gol e due assist); dalla prima contro il Como, lo scorso 24 novembre, il giocatore del Torino è quello che ne ha messe insieme di più tra le mura amiche in campionato nel periodo (sei appunto, una in più di Federico Dimarco a cinque).
Nikola Vlasic ha fornito 15 assist in Serie A con il Torino. Da quando veste la maglia granata (dal 2022/23), nessun giocatore del Toro ha servito più passaggi vincenti del croato in campionato (15 appunto come Valentino Lazaro).
Dopo quattro sconfitte consecutive, il Torino è tornato a vincere in campionato dal successo 0-3 contro l’Hellas Verona, lo scorso 4 gennaio. I granata non vincevano invece all’Olimpico Grande Torino dal 13 dicembre scorso contro la Cremonese (1-0 anche in quel caso).
Il Torino è tornato a vincere un match di Serie A contro il Lecce dal 2-0 del 16 febbraio 2024 con Ivan Juric allenatore (anche in quel caso nella gara di ritorno all’Olimpico Grande Torino).
Il Lecce ha perso sei delle ultime otto gare di Serie A (2N) e non registrava una striscia di sfide senza successi più lunga da quella di 13 tra febbraio e maggio 2025 con Marco Giampaolo allenatore (5N, 8P in quel caso). Inoltre, i giallorossi non hanno neanche trovato la via del gol in quattro sfide di fila in campionato per la prima volta da febbraio 2025 (v Bologna, Monza, Udinese e Fiorentina).
Nessuna squadra ha perso più sfide del Lecce in questa Serie A: 13 come l’Hellas Verona. I giallorossi non perdevano 13 delle prime 23 giornate in un campionato di massima serie dal 2011/12, stagione poi terminata con la retrocessione.
Il Lecce ha perso sette delle 11 trasferte in questa Serie A – più di qualsiasi altra squadra nel torneo in corso – considerando le precedenti cinque stagioni disputate nella massima serie solo nel 2024/25 (otto) i giallorossi avevano fatto peggio dopo lo stesso numero di traferte disputate in campionato.
Il Lecce ha perso senza segnare tre trasferte di fila in Serie A per la prima volta da ottobre-novembre 2024 (striscia di quattro in quel caso, vs Milan, Udinese, Napoli e Bologna).