Serie A, Torino-Lecce 1-0: i granata tornano al successo con Che Adams

Sei delle otto partecipazioni a rete di Nikola Vlasic in questa Serie A sono arrivate in casa (quattro gol e due assist); dalla prima contro il Como, lo scorso 24 novembre, il giocatore del Torino è quello che ne ha messe insieme di più tra le mura amiche in campionato nel periodo (sei appunto, una in più di Federico Dimarco a cinque).