Spalletti e quel dettaglio al polso: la storia dell'orologio juventino del centenario

Non è passato inosservato l’orologio sfoggiato da Luciano Spalletti durante l’ultima conferenza stampa prima di Parma-Juve. Al polso del tecnico è infatti apparso un pezzo da collezione che ha immediatamente scatenato i commenti dei più attenti: uno Swatch storico, prodotto nel 1997 per celebrare il centenario della Juventus. Un oggetto raro, frutto di una vecchia collaborazione tra il brand svizzero e il club bianconero, che l'allenatore ha scovato qualche anno fa tra le proposte di un collezionista.