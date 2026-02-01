Spalletti e quel dettaglio al polso: la storia dell'orologio juventino del centenario

Curiosità in conferenza: Luciano Spalletti si presenta con lo Swatch del centenario Juventus. Scopri il legame speciale tra l'orologio del 1997 e le sue origini.

01 Feb 2026 - 09:55
© Da video

© Da video

Non è passato inosservato l’orologio sfoggiato da Luciano Spalletti durante l’ultima conferenza stampa prima di Parma-Juve. Al polso del tecnico è infatti apparso un pezzo da collezione che ha immediatamente scatenato i commenti dei più attenti: uno Swatch storico, prodotto nel 1997 per celebrare il centenario della Juventus. Un oggetto raro, frutto di una vecchia collaborazione tra il brand svizzero e il club bianconero, che l'allenatore ha scovato qualche anno fa tra le proposte di un collezionista.

Dietro la scelta di indossarlo non c'è però solo il gusto per il vintage o il tributo alla storia del club che oggi guida. Spalletti, da sempre grande appassionato di orologeria, è rimasto colpito da un dettaglio cromatico molto personale. I colori del cinturino e della cassa, giallo e nero, richiamano infatti quelli dell’Avane, la squadra dove ha mosso i primi passi sul campo da calcio. Un mix di amarcord e stile che unisce il glorioso passato della Vecchia Signora alle radici più profonde del tecnico toscano.

