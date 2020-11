Serie D, il Sona crede all'arrivo di Maicon: "È tutto vero"

VERSO IL RITORNO?

Maicon Douglas Sisenando potrebbe presto tornare in Italia e giocare in Serie D fino a fine stagione. Non si tratta di un caso di omonimia, ma proprio dell'ex terzino di Roma e Inter, uno degli eroi del triplete nerazzurro e pupillo di José Mourinho. Il brasiliano è in trattativa con il Sona, club della provincia di Verona attualmente al 15° posto nella classifica del Girone B: "Non voglio sbilanciarmi, ma è tutto vero - ha detto ai media locali Claudio Ferrarese, ds della società veneta - Tutto nasce dalla conoscenza di un collaboratore che lavora con i brasiliani. È un’idea di un mese e mezzo fa, ma ci sono tanti passaggi ancora da fare, non diamola per conclusa". Getty Images

Dopo la fine della sua seconda avventura in Serie A, con la maglia giallorossa, Maicon ha cominciato a girovagare tra squadre brasiliane minori: una stagione all'Avaì, due al Criciuma e ora al Villa Nova, dal quale potrebbe liberarsi per tornare in Italia e, probabilmente, chiudere la carriera. "Gioca ancora con il Villa Nova in Brasile e sta bene fisicamente - ha spiegato Ferrarese - Lui vorrebbe tornare in Italia, visto che ha altri affari a Milano. Potrebbe vivere a Verona e giocare con noi fino a fine stagione. Sarebbe un sogno e un salto di visibilità per noi".