La Virtus Entella è letteralmente in fuga nel girone B di Serie C. I liguri, impegnati sul campo del Carpi, hanno approfittato del ko della Ternana portandosi a +5 sugli umbri secondi. Decisivi i gol di Corbari, Guiu e Casarotto per superare il Carpi. Gli altri risultati ai vertici: vince la Torres sul Campobasso, ko del Pescara in casa della Pianese.