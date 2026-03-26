Serie C, violazioni amministrative: -5 punti al Siracusa

26 Mar 2026 - 15:38

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva il Siracusa (Girone C di Serie C) per violazioni di natura amministrativa. Rinviata invece a martedì 31 marzo la trattazione del deferimento a carico del Trapani (Girone C di Serie C). I due club erano stati deferiti con i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti lo scorso 5 marzo a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell'Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive.

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