Savoldi, cordoglio di Napoli e De Laurentiis: "Bomber straordinario"

26 Mar 2026 - 16:46

"Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Savoldi, straordinario bomber azzurro dal 1975 al 1979 e indimenticabile emblema del calcio italiano. Con la maglia del Napoli ha vinto una Coppa Italia il 29 giugno 1976, realizzando una doppietta nella finale contro il Verona. Ciao, Beppe!". Così il Napoli con un post sui social ricorda Beppe Savoldi, scomparso oggi a 79 anni.

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