Kings League: il secondo split entra nel vivo tra VIP, creator e grandi protagonisti

La seconda stagione di Kings League Lottomatica.sport Italy prosegue a pieno ritmo, entrando nel vivo della seconda metà della fase regolare. Il format, fondato dalla leggenda del calcio Gerard Piqué e pensato appositamente per le nuove generazioni, punta costantemente sull'unione tra agonismo e intrattenimento, con regole studiate per garantire un ritmo frenetico e risultati mai scontati.



Superata la prima metà di campionato, inizia a delinearsi la classifica della fase regolare, preludio dei playoff e della grande giornata di Final Four che incoronerà il nuovo campione della lega italiana.

I match hanno offerto come sempre un mix di tensione sportiva e contenuti spettacolari. Non solo grandi gesti atletici ma anche momenti di intrattenimento irresistibile, come rigori calciati con pinne e boccaglio, o legando il pallone su una macchinina radiocomandata cercando di guidarla verso la porta.

Uno dei momenti più iconici rimane il rigore presidenziale, che vede i presidenti scendere direttamente in campo per calciare dal dischetto; una sfida che ha già visto grandi protagonisti illustri: dai co-presidenti di D-POWER, Diletta Leotta (in dolce attesa) e Bobo Vieri, a Melissa Satta e Luca Toni per i loro Zeta Como che, allenati da Cristian Brocchi, hanno recentemente stretto una partnership con il Como 1907.