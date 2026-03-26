La Ligue 1 dice sì al Psg: rinviata la gara col Lens, ma è polemica

26 Mar 2026 - 13:53
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Accolta la richiesta del Psg, la gara di campionato con il Lens in programma l'11 aprile è stata spostata al 13 maggio. La lega calcio francese ha dato l'ok al rinvio della partita - così come richiesto dal club parigino - "per preparare al meglio" i quarti di finale di Champions League: la squadra allenata da Luis Enrique deve affrontare l'8 e il 14 aprile il Liverpool nella massima competizione europea e il consiglio della LFP ha deciso all'unanimità e "senza consultare i club interessati" si legge nella nota della Lega, di rinviare le partite Lens-Paris Saint-Germain e anche Stade Brestois-Strasbourg (quest'ultima impegnata in Europa League), valide per la 29.a giornata della Ligue 1. Decisioni - sottolinea la Lega calcistica transalpina "sono in linea con il forte obiettivo strategico di consentire alla Francia di mantenere il quinto posto nella classifica del coefficiente Uefa, che garantisce quattro posti in Champions League".

Il rinvio però ha scatenato polemiche: il Lens si era infatti opposto alla richiesta dei parigini di spostare lo scontro al vertice (il Psg è primo, il Lens secondo in classifica), ma il cda della Lega, come previsto dall'articolo 22 dello statuto ha il potere di "definire il calendario generale della competizione e di apportare eventuali modifiche durante la stagione". 

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